[SC현장]비주얼·가창력 다 가진 'MY, 러버' 미연…3년 6개월만 더 사랑스럽게 솔로 컴백(종합)

기사입력 2025-11-03 16:57


사진 제공=큐브엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 비주얼도 가창력도 다 가진 그룹 i-dle (아이들) 미연(MIYEON)이 더 사랑스럽게 돌아왔다.

미연은 3일 서울 용산 블루스퀘어에서 미니 2집 'MY, 러버' 쇼케이스를 열고, 신보를 소개했다.

미연이 솔로로 나서는 것은 2022년 첫 미니 앨범 'MY' 이후 3년 6개월 만이다. 미연은 "올해도 감사하게도 많은 일을 하면서 바쁘게 보냈다. 솔로로는 시간이 꽤 있었다. 그래서 열심히 준비했다"며 컴백 소감을 밝혔다.

이어 "지난 활동 때는 코로나 시기라, 팬분들을 직접 뵐 기회가 없었다. 이번에는 가까이서 뵐 기회가 있을 것 같아 기대가 된다. 그래도 첫 앨범에 아쉬운 것보다 감사한 게 많았다. 이번에는 경험과 연차가 쌓였으니, 많은 참여를 해보자고 생각했다. 작은 것부터 하나하나씩 회사와 소통하면서 같이 만들어 갔다"라며 설렘을 드러냈다.


사진 제공=큐브엔터테인먼트
무엇보다 전작 'MY'에 이어 이번에는 앨범명이 'MY, 러버'라 눈길을 끈다. '나의'라는 뜻과 함께 미연의 이니셜을 뜻하는 'MY'의 세계관을 확장한 것으로 읽히기 때문이다. 미연은 "첫 번째 앨범이 'MY'가 제 이니셜이기도 해서 특별했다. 이걸 이어가고 싶다고 해서 이어갈 수 있다는 것은 아니다. 그런데 곡들이 퍼즐을 맞추다 보니 사랑에 관한 곡들이더라. 처음부터 의도한 것은 아니었다"고 답했다.

또 "그리고 'MY'라는 단어를 버릴 수 없겠더라. 그런데 감사하게도 사랑이라는 주제로 채워지게 됐다. 다음 앨범에도 'MY'가 된다면 좋겠지만, 'MY'라는 단어에 갇힐 수도 있으니 열어두고 하고 싶다. 물론 이어가는 것도 너무 좋을 것 같다"고 말했다.

앨범명 '러버'의 대상에 대해서는 "사랑의 감정은 너무 입체적이고, 다양한 대상이 될 수 있겠더라. '연인이다, 팬분이다' 이렇게 특정할 수는 없고, 조금 더 열어두고 싶다. 들으시는 분에 따라 공감할 수 있도록 신경쓴 것 같다"고 전했다.


사진 제공=큐브엔터테인먼트
미니 1집 'MY'에서는 미연의 존재 자체를 담았다면, 미니 2집 'MY, 러버'는 사랑의 감정을 다양한 시선으로 풀어냈다. 이별과 미련, 후회와 회상, 극복과 헌신의 순간을 차례로 전하며 마지막에는 한층 성숙해진 자신을 마주하는 이야기가 펼쳐진다.


미연은 "수록곡들 각각 사랑의 입체적인 감정들을 담았다. 쭉 들어보시면 감정의 흐름을 잘 느낄 수 있을 것이다. 마지막곡까지 들으시면 한층 성숙해진 미연이의 목소리가 있다"고 귀띔했다.

지금까지의 밝고 청순한 이미지와 다소 다르게 성숙한 분위기도 눈에 띈다. 미연은 "제가 지금껏 해왔던 음악이나, 많이 아시는 제 모습과는 다를 수 있다고 생각해서 고민을 많이 했다. 가창에 있어서 꼭 도전을 해보고 싶었다. 비주얼적이나, 보여주는 모습에서는 보시는 분들이 부담되거나 어려워하실까라는 고민은 있었다"고 털어놨다.

이어 "그래도 주변에서 도움을 주셨고, 가창에 자신이 있었다. 그리고 아이들 음악할 때도 강렬한 것을 도전했기 때문에, 혼자서도 잘 할 수 있을 것 같다는 믿음이 있었다"고 말했다.

또 "이전 앨범은 봄에 나와서 밝은 느낌이었는데, 이번에는 계절에 맞춘 음악이 많다. 편하게 들어달라"고 당부했다.


사진 제공=큐브엔터테인먼트
타이틀곡 '세이 마이 네임'은 가을과 잘 어울리는 미연표 팝 발라드곡이다. 섬세한 피아노 선율, 리드미컬한 비트와 미연의 폭발적인 가창력이 어우러지며 가을 감성을 자극한다.

미연은 "두 번째 앨범 타이틀곡을 어떤 곡을 해야 하는지 고민이 많았다. 잘해야겠다는 부담감으로 힘이 들어가더라. 자연스럽게 있는 그대로를 보여드리자해서, 힘을 뺀 느낌의 이 곡을 선정하게 됐다"라고 설명했다.

아이들 멤버들의 응원에도 궁금증이 생긴다. 미연은 "고민과 걱정이 많아서, 나중에 보여줬다. 그런데 저희가 같이한 지 오래돼서 칭찬하는 것에 어색하다. 그래서 그런지 우기가 스윽 와서 '잘해라'고 하더라"며 웃었다.

팬들로부터 얻고 싶은 평가로는 "제가 처음에는 더 많이 긴장했었다. 이번에는 음악을 편하게 들어 주시고, 즐겨 주시면 좋겠다는 생각을 했다. 응원해 주시고, 재밌고 편안하게 들어 주셨으면 한다"라고 했다.


사진 제공=큐브엔터테인먼트
비주얼과 가창력 모두 뛰어난 만큼, 어떤 칭찬이 더 좋을 지에도 질문이 나왔다. 미연은 "사실 어떤 칭찬이라도 좋다. 가능하다면 두 가지에 대해 칭찬 다 듣고 싶다"며 웃었다.

끝으로 "새로운 것을 많이 도전하고, 저 스스로가 자신감을 가지고 스펙트럼을 넓혀보자고 했다. 다음을 생각하면서 만든 앨범이다"며 "많이 보여드리고 싶은데 연말이라 음악방송이 결방돼서 슬프다. 불러주시는 곳이 있다면 어디든 가겠다. 잘하고 열심히 하는 미연이 되겠다"고 힘주어 말했다.

미연은 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 미니 앨범 'MY, 러버'를 발매한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

