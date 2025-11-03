전현무, 기안84 따라 '러닝 열풍' 합류 ..서울 도심 2시간 달리며 …

김소희 기자
기사입력 2025-11-03 17:42
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
[공식] 뮤지컬 배우 김준영, 유흥업소 영수증 올렸다 삭제→사생활 의혹 해명 "불법 행위 NO"
성시경, 매니저 배신에 첫 심경고백 "가족처럼 믿었는데...견디기 힘든 시간”
'혈액암 재발' 안성기 근황..박중훈 "몸 안 좋아 마음 아파, 눈물 참았다" ('4인용식탁')
장윤정, 손준호에 ‘현금 쾌척’ 사연 공개…도경완 “빌려주지 않고 그냥 줬다”
뮤지컬 배우 A씨, 여친 폭로로 '유흥업소 의혹' 확산…"허위사실 법적 대응"
'418HR' 국민거포, 전격 은퇴 선언 "팬들 잊지 못할 것"…'123SV' 특급 불펜도 현역 마침표 [공식발표]
"굉장히 적극적이더라" 김하성 이정후 김혜성에 저마이 존슨까지? 류지현이 밝힌 메이저리거 합류 가능성은[고양 인터뷰]
'ML 러브콜' 폰세, 대전 마운드 흙 챙겼다…작별일까 재도전 다짐일까 [SC포커스]
마무리 꿰차고 올스타까지 되더니, 충격의 팔꿈치 수술...1차지명 클로저, 3일 현역 입대
영국 독점! '김민재 초대박 희소식'→리버풀+첼시, 'DF 영입 경쟁' 폭발…"잔류에 최선 다하고 있지만"