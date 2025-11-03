"子 이름으로 1천만원 기부" 션♥정혜영 아들 하랑, 10km 마라톤 전…

"子 이름으로 1천만원 기부" 션♥정혜영 아들 하랑, 10km 마라톤 전국 12위 겹경사

기사입력 2025-11-03 18:46


[스포츠조선 김소희 기자] 가수 션이 둘째 아들 하랑 군의 근황을 공개했다.

3일일 션은 자신의 SNS에 "하랑이 2025 JTBC 마라톤 10km 기록 36분32초. 2만명에서 전체 12위 남자 12위. 35분 기록이 안나와서 조금 아쉬워 한다"며 마라톤 영상과 수상 사진을 공개했다.

이어 션은 한 생명보험사로부터 후원을 받았다며, "하랑이 10km 완주를 기념해 하랑이 이름으로 고려인 청소년들을 위한 로뎀나무국제대안학교 건물 건립에 1000만 원을 기부해주셨습다"라고 감사한 마음을 전했다.

공개된 영상과 사진에는 결승선을 향해 달려오는 하랑 군의 모습이 담겨 있다. 하랑 군은 10km를 36분 32초 만에 완주하며 아버지 션을 닮은 뛰어난 운동신경을 자랑, 보는 이들의 감탄을 자아냈다.


앞서 하랑 군은 달리기를 시작한 이유로 아버지 션을 꼽으며 감동을 안겼다. 그는 "아빠가 '왜 달리냐'고 물으셨을 때, 예전에 '아빠가 달릴 수 없을 때 제가 대신 달릴게요'라고 말한 걸 기억해 주셨죠. 그 약속을 꼭 지키겠습니다"라고 말했다.

한편, 션은 2004년 배우 정혜영과 결혼해 슬하에 두 아들, 두 딸을 두고 있다.

