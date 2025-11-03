이원종, 하루에 1kg씩 감량한 비법 "15일 단식+30일 보식, 3일간…

김소희 기자
기사입력 2025-11-03 21:41
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'활동중단' 서우, 미국서 퉁퉁 부은 근황 "할머니 돼 가, 인생 즐기며 산다"(안녕하서우)[종합]
고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”
'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"
"子 이름으로 1천만원 기부" 션♥정혜영 아들 하랑, 10km 마라톤 전국 12위 겹경사
전직 아이돌, 멤버에 폭행 당하고 탈퇴..."주식·코인 올인했다가 빚 1억 8천"
"SON, 어떻게 막나!"→"양발 다 잘 써!" 감독도 두 손 들었다…손흥민 압도적 존재감 '동료→코칭스태프 알뜰살뜰'
"다저스 왕조가 세워졌다", 누가 만든 전력인데...오타니의 희생과 헌신, "내년에도 WS 우승 1순위"
손흥민 진짜 이 선수랑 사귀나?...경기 시작부터 승리 기념촬영도 딱 붙어서, 끝까지 무조건 '흥부 듀오 LOVE'
대표팀보다 ML 포스팅이 더 궁금. 송성문의 대답은 "지금은 웨이팅 중. 단 마이너는 안가"
"또 다른 모습으로 그라운드 서겠다"…현역 마침표 찍는 국민거포, 지도자로 야구 인생 2막 열까