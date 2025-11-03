이원종, 하루에 1kg씩 감량한 비법 "15일 단식+30일 보식, 3일간 물만 먹었다"(같이삽시다)

기사입력 2025-11-03 21:41


이원종, 하루에 1kg씩 감량한 비법 "15일 단식+30일 보식, 3일간…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이원종이 자신만의 단식 방법을 밝혔다.

3일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서는 게스트 이원종이 출연, 부여 나들이에 나섰다.

이날 이원종은 자신만의 건강 비법을 전했다. 그는 "단식을 한다. 건강검진할 때 몸을 싹 비우지 않나. 그때부터 안 먹기 시작하면 편하다. 3일까지는 무난하다. 그런데 3일을 넘기면 '안 먹고 살고 싶다'는 생각이 든다. 3일 동안 물만 먹는다"며 단식 방법을 밝혔다.

그는 단식을 보통 15일 정도 하며, 이후 이어지는 보식 과정은 30일간 이어진다고 설명했다. 그는 "굶은 뒤에 처음 보식은 숭늉 국물만 먹는다. 그걸로도 온 몸의 세포가 살아나는 기분이다. 탄수화물의 위대함을 알게 된다"며 "이후 천천히 식사량을 늘려가야 한다"고 추천했다.


이원종, 하루에 1kg씩 감량한 비법 "15일 단식+30일 보식, 3일간…
또한 체중 변화에 대해서도 언급했다. 그는 "단식 첫 일주일까지는 1~2kg 정도 미미하게 빠진다. 일주일 정도 지나면 하루에 1kg씩 빠진다. 단식을 끝까지 하면 스스로에게 뿌듯하고 대견해진다"고 전했다. 특히 "단식보다 보식이 더 힘들다. 보식을 견딜 자신이 없으면 단식은 하지 않는 것이 좋다"고 강조하며 경험에서 우러난 조언을 덧붙였다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'활동중단' 서우, 미국서 퉁퉁 부은 근황 "할머니 돼 가, 인생 즐기며 산다"(안녕하서우)[종합]

2.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

3.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

4.

"子 이름으로 1천만원 기부" 션♥정혜영 아들 하랑, 10km 마라톤 전국 12위 겹경사

5.

전직 아이돌, 멤버에 폭행 당하고 탈퇴..."주식·코인 올인했다가 빚 1억 8천"

연예 많이본뉴스
1.

'활동중단' 서우, 미국서 퉁퉁 부은 근황 "할머니 돼 가, 인생 즐기며 산다"(안녕하서우)[종합]

2.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

3.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

4.

"子 이름으로 1천만원 기부" 션♥정혜영 아들 하랑, 10km 마라톤 전국 12위 겹경사

5.

전직 아이돌, 멤버에 폭행 당하고 탈퇴..."주식·코인 올인했다가 빚 1억 8천"

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON, 어떻게 막나!"→"양발 다 잘 써!" 감독도 두 손 들었다…손흥민 압도적 존재감 '동료→코칭스태프 알뜰살뜰'

2.

"다저스 왕조가 세워졌다", 누가 만든 전력인데...오타니의 희생과 헌신, "내년에도 WS 우승 1순위"

3.

손흥민 진짜 이 선수랑 사귀나?...경기 시작부터 승리 기념촬영도 딱 붙어서, 끝까지 무조건 '흥부 듀오 LOVE'

4.

대표팀보다 ML 포스팅이 더 궁금. 송성문의 대답은 "지금은 웨이팅 중. 단 마이너는 안가"

5.

"또 다른 모습으로 그라운드 서겠다"…현역 마침표 찍는 국민거포, 지도자로 야구 인생 2막 열까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.