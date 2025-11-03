'47세' 전현무, 결별 3년 만에 결혼설 터졌다 "드디어 가는 거냐"(톡파원25시)

최종수정 2025-11-04 06:12

'47세' 전현무, 결별 3년 만에 결혼설 터졌다 "드디어 가는 거냐"(…

[스포츠조선 김소희 기자] 마술사 최현우가 전현무의 결혼을 예언했다.

3일 JTBC '톡파원 25시'에는 "월드 클래스 마술사 '최현우'가 본 전현무의 미래?!"라는 제목의 예고편이 공개됐다.

공개된 예고편에서 전현무는 최현우를 "월클 마술사 최현우"라고 소개하며 반가움을 드러냈다.

박수와 환호 속 등장한 최현우는 '톡파원 25시' 패널들에게 "타로로 미래를 봐드리겠다"며 카드를 꺼냈다.


'47세' 전현무, 결별 3년 만에 결혼설 터졌다 "드디어 가는 거냐"(…
가장 먼저 전현무가 한 장의 카드를 선택했고, 이를 본 최현우는 놀란 표정을 지어 패널들의 호기심을 자극했다.

패널들이 "왜요? 뭐예요?"라고 묻자, 최현우는 잠시 망설이다가 "결혼입니다"라고 답했다.

이에 전현무는 환하게 미소를 지었고, 패널들은 "드디어 가는 거냐"며 축하 인사를 건넸다.

JTBC '톡파원 25시' 185회는 오는 10일 저녁 8시 50분 방송된다.


'47세' 전현무, 결별 3년 만에 결혼설 터졌다 "드디어 가는 거냐"(…
한편 전현무는 1977년생으로 만 48세이다. 지난 2022년, KBS 아나운서 출신 방송인 이혜성과의 결별 소식을 전한 바 있으며, 이후 '나 혼자 산다' 등을 통해 솔직한 1인 라이프를 꾸준히 공개하고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

2.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

3.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

4.

박중훈, '혈액암 투병' 안성기 언급…"선배님이 있어 제 인생이 좋았다"

5.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

연예 많이본뉴스
1.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

2.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

3.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

4.

박중훈, '혈액암 투병' 안성기 언급…"선배님이 있어 제 인생이 좋았다"

5.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON, 어떻게 막나!"→"양발 다 잘 써!" 감독도 두 손 들었다…손흥민 압도적 존재감 '동료→코칭스태프 알뜰살뜰'

2.

"다저스 왕조가 세워졌다", 누가 만든 전력인데...오타니의 희생과 헌신, "내년에도 WS 우승 1순위"

3.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

4.

손흥민 진짜 이 선수랑 사귀나?...경기 시작부터 승리 기념촬영도 딱 붙어서, 끝까지 무조건 '흥부 듀오 LOVE'

5.

대표팀보다 ML 포스팅이 더 궁금. 송성문의 대답은 "지금은 웨이팅 중. 단 마이너는 안가"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.