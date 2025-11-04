'의사♥' 이정현, 기쁜 소식 전했다..."수익금 전액 어린이병원에 기부"

기사입력 2025-11-04 07:53


'의사♥' 이정현, 기쁜 소식 전했다..."수익금 전액 어린이병원에 기부…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 겸 가수 이정현이 요리 그림책을 출간했다.

이정현은 3일 "서아와 요리 그림책 출간. 저의 수익금 전액은 세브란스 어린이병원에 기부됩니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 이정현은 딸과 함께 요리하며 만든 요리 그림책을 보며 환한 미소를 짓고 있다. 최근 영화감독으로 활동하며 바쁜 와중에도 끊임없이 새로운 도전을 하는 모습이 감탄을 자아낸다.


또 이정현은 "서아가 '편스토랑' 스튜디오에 놀러 왔어요. 서아만 보면 용돈 챙겨주시는 자상한 이연복 선생님. 재미있는 붐 삼촌. 너무 예쁜 효정 이모. 서아가 엄마 일하는 곳 따라오는 날을 제일 좋아해요"라고 전했다.

이와 함께 공개된 사진에는 이정현 딸 서아와 '편스토랑' 멤버들의 사랑스러운 인증샷이 담겨 훈훈함을 자아냈다.

한편 이정현은 2019년 3세 연하의 정형외과 의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

