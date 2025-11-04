김윤지 딸 엘라, 할아버지 이상해와 똑닮았네…"싱크로율 200%" 인정 ('슈돌')

기사입력 2025-11-04 08:15


김윤지 딸 엘라, 할아버지 이상해와 똑닮았네…"싱크로율 200%" 인정 …
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'의 김윤지 딸 엘라가 3대가 함께하는 기상천외한 돌사진 현장을 공개한다.

5일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' (이하 '슈돌') 596회는 '체험 육아 삶의 현장' 편으로 슈퍼맨 김준호와 슈퍼맘 김윤지가 출연한다. 이날 방송에서는 김윤지의 딸 엘라의 돌사진 촬영 모습이 공개되는 가운데, 엘라의 미소를 전담 마크하는 할아버지 이상해가 돌사진 촬영 현장에 출격한다.

엘라가 낯선 스튜디오에서 굳은 표정으로 어색해하자 김윤지가 엘라의 최애인 할아버지 이상해에게 SOS를 요청한 것. 이상해는 엘라가 돌사진에서 인생샷을 남길 수 있도록 엘라 미소 유발자로 폭풍 활약을 펼친다고. 비눗방울과 박수 장난감을 동원한 이상해는 다리를 교차로 들며 그 사이로 장난감을 흔들어 웃음을 빵 터지게 한다. 엘라는 할아버지의 개그가 마음에 쏙 드는지 방긋 미소를 짓고 물개박수를 치며 귀여움을 발산한다.

특히 엘라의 돌사진 촬영 중 엘라와 아빠 최우성, 할아버지 이상해까지 3대가 똑 닮은 비주얼을 자랑해 이목을 사로잡는다. 특히 엘라는 돌 사진 촬영 중 가장 행복한 미소를 지으며 러블리한 매력을 폭발시킨다. 눈매와 입꼬리, 얼굴형까지 붕어빵처럼 닮은 세 사람의 사진에 김윤지는 "사진 촬영하는 걸 보니까 세 사람이 싱크로율 200%"라며 "3대가 이상해구나"라고 놀라움을 감추지 못했다는 후문.

그런가 하면, 엘라는 '순수 엘라'부터 '핑크공주 엘라'까지 다양한 드레스를 완벽하게 소화해 귀여운 매력을 무한 발산한다. 엘라는 새하얀 원피스에 흰색 머리핀까지 앙증맞게 꽂고 요정 같은 미모를 뽐낸다. 공주님 모드의 핑크 드레스까지 찰떡으로 소화해 사랑스러움의 진수를 뽐낸다고.

3대가 함께한 엘라의 돌 사진 촬영 현장과 '러블리 포텐'이 터진 엘라의 모습은 이번 주 방송되는 '슈돌' 본방송에서 볼 수 있다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

2.

박중훈, '혈액암 투병' 안성기 언급…"선배님이 있어 제 인생이 좋았다"

3.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

4.

전직 아이돌, 멤버에 폭행 당하고 탈퇴..."주식·코인 올인했다가 빚 1억 8천"

5.

이천수♥심하은, 결혼 13년만 중대 결정..쌍둥이 남매 가정보육 "봄까지 잘해보자"

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

2.

박중훈, '혈액암 투병' 안성기 언급…"선배님이 있어 제 인생이 좋았다"

3.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

4.

전직 아이돌, 멤버에 폭행 당하고 탈퇴..."주식·코인 올인했다가 빚 1억 8천"

5.

이천수♥심하은, 결혼 13년만 중대 결정..쌍둥이 남매 가정보육 "봄까지 잘해보자"

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON, 어떻게 막나!"→"양발 다 잘 써!" 감독도 두 손 들었다…손흥민 압도적 존재감 '동료→코칭스태프 알뜰살뜰'

2.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

3.

오지환에 이어 김현수도 1억원 상당 롤렉스 시계 받는다. FA 이적 못하는거 아냐?

4.

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA FC 역사상 최고의 선택 "SON의 야망-승부욕, 팀 전체로 전해져"

5.

英 단독 보도! '손흥민 주장일 땐 가당치도 않던 일'→"나라면 벌금 물린다"…박살 난 위계질서에 'SON 복귀 간절'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.