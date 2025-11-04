정경호, '♥수영'이 보면 놀랄 둠칫둠칫 춤 삼매경..법정신 헤드라이너 등판('프로보노')

기사입력 2025-11-04 08:49


정경호, '♥수영'이 보면 놀랄 둠칫둠칫 춤 삼매경..법정신 헤드라이너 …

[스포츠조선 조지영 기자] 법조계에서 제일 잘 나가는 남자 정경호가 온다.

tvN 새 토일드라마 '프로보노'(문유석 극본, 김성윤 연출)에서 법정 한복판을 무대 스테이지로 만들고 있는 강다윗(정경호)의 한 줌 댄스 타임이 담긴 셀럽 판사 티저 영상을 공개해 흥미를 높이고 있다.

오는 12월 6일 첫 방송될 '프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익변호사가 되어 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌 휴먼 법정물 드라마.

공개된 영상은 어둠 속 문 하나가 덜컥 열리며 시작된다. 법복 차림의 강다윗은 주인공처럼 화려하게 등장, 자신을 향해 쏟아지는 조명을 여유롭게 받아내며 잠재된 흥을 폭발시킨다. 그런 강다윗이 심취해 있는 음악은 다름 아닌 2NE1의 '내가 제일 잘 나가'. 자기 확신이 물씬 녹아 있는 가사와 신나는 비트에 몸을 맡긴 강다윗은 덩실덩실 춤 삼매경에 빠지고 법복 자락이 휘날릴수록 공간은 완전히 강다윗의 무대가 된다.

그러나 자아도취가 정점을 찍는 그 순간, "오 마이 갓"이라는 가사와 함께 불이 환하게 켜지며 민망한 현실 반전이 찾아온다. 강다윗의 퍼포먼스가 펼쳐졌던 곳이 정숙이 기본인 법정, 그리고 여러 명의 참관인이 조용히 지켜보는 한가운데였던 것.

모든 참관인의 시선이 자신에게 쏠린 것을 깨달은 강다윗은 순식간에 건강 체조 모드로 전환해 슬그머니 뒷걸음질 치며 모습을 감춘다. 예상치 못한 체면 실추의 순간마저 웃음으로 승화시키는 강다윗의 능청스러운 매력이 유쾌한 여운을 남긴다.

이렇듯 '프로보노'는 셀럽 판사 티저 영상을 통해 재치 있는 위트와 재미있는 반전으로 극 중 강다윗의 뻔뻔하고도 자신감 넘치는 면모를 고스란히 담아내고 있다. 이에 법조계 셀럽 강다윗이 앞으로 들려줄 이야기는 무엇일지 '프로보노'가 더욱 기다려진다.

정경호의 무대가 본격적으로 펼쳐질 tvN 새 토일드라마 '프로보노'는 오는 12월 6일 밤 9시 10분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

2.

박중훈, '혈액암 투병' 안성기 언급…"선배님이 있어 제 인생이 좋았다"

3.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

4.

전직 아이돌, 멤버에 폭행 당하고 탈퇴..."주식·코인 올인했다가 빚 1억 8천"

5.

이천수♥심하은, 결혼 13년만 중대 결정..쌍둥이 남매 가정보육 "봄까지 잘해보자"

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

2.

박중훈, '혈액암 투병' 안성기 언급…"선배님이 있어 제 인생이 좋았다"

3.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

4.

전직 아이돌, 멤버에 폭행 당하고 탈퇴..."주식·코인 올인했다가 빚 1억 8천"

5.

이천수♥심하은, 결혼 13년만 중대 결정..쌍둥이 남매 가정보육 "봄까지 잘해보자"

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON, 어떻게 막나!"→"양발 다 잘 써!" 감독도 두 손 들었다…손흥민 압도적 존재감 '동료→코칭스태프 알뜰살뜰'

2.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

3.

오지환에 이어 김현수도 1억원 상당 롤렉스 시계 받는다. FA 이적 못하는거 아냐?

4.

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA FC 역사상 최고의 선택 "SON의 야망-승부욕, 팀 전체로 전해져"

5.

英 단독 보도! '손흥민 주장일 땐 가당치도 않던 일'→"나라면 벌금 물린다"…박살 난 위계질서에 'SON 복귀 간절'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.