고준희, 무려 '15배 수익' 재테크 대박났다 "120만원→1800만원...샤테크 성공"

기사입력 2025-11-04 09:08


고준희, 무려 '15배 수익' 재테크 대박났다 "120만원→1800만원.…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 고준희가 샤테크(샤넬+재테크)에 대성공했다.

3일 유튜트 채널 '고준희 GO' 에는 '120만원으로 샀던 샤넬썰… 싹 다 공개합니다'라는 영상이 업로드 됐다.

이날 고준희는 "단단히 준비를 했다"라며 활짝 웃으면서 자신감을 내비쳤다. 고준희는 "제가 아직까지 이렇게 인기가 많은줄 몰랐다"라며 너스레를 떨었다ㅣ

이어 "최근 김민수 씨와 라면 먹방을 할 때, 피식대학 멤버십 결제 이야기 속에서 '샤넬백이 몇 개 있냐'고 물었다. '어떻게 세냐'라고 했다. 사소한 멘트였는데 '셀 수 없이 많은 샤넬백을 가지고 있는 고준희'라는 내용의 기사들이 나왔다. 샤넬 가방 기사를 많이 써주셔서 '이 기회에 샤넬 백이 몇 개인지 세어보자' 하게 됐다"라 설명했다.


고준희, 무려 '15배 수익' 재테크 대박났다 "120만원→1800만원.…
가방을 넣는 장을 따로 짜놨다는 고준희는 샤넬이 있는 칸을 전부 열어 공개했다.

12개의 샤넬백을 소개한 고준희는 "셀 수 있는 샤넬백"이라며 "내 취향은 비슷하지 않냐"며 클래식한 디자인의 샤넬백들을 보고 흐뭇해 했다.

고준희는 20여년 전 성인식 때 아버지가 처음 사준 샤넬백을 보여주며 "내가 기억이 나는 게 뭘 사야할지 모르겠더라. 그슌 마침 파리로 촬영을 가게 됐다. 면세점보다 파리 매장에서 사는 게 더 쌌다. 파리 매장에서 120만 원 주고 샀다"고 밝혔다.


고준희, 무려 '15배 수익' 재테크 대박났다 "120만원→1800만원.…
이어 "그때 물가랑 지금이랑 좀 다르지 않냐. 거의 20대 때 샀는데 2~300만 원 대 가방들이었다. 샤테크를 하려고 한건 아닌데 일찍 태어나서 이렇게 됐다. 지금은 샤넬백이 거의 1500만 원이 넘어서 똑같은 거 못 산다"라고 말해 놀라움을 자아냈다. 실제로 같은 디자인의 샤넬백은 최근 거래가로 약 1800만 원에 육박했다.


그는 "그리고 그때 루이비통 '체리백'이 유행이어서 고민을 했는데 잘 샀다. 지금 다시 체리백 유행이 돌아왔지만 큰일 날 뻔 했다"라고 웃었다.

고준희는 "어떻게 샤넬백을 내 돈을 샀냐면, 20대 때 부모님이 돈관리를 하시고 90%를 저축했다. 내 돈으로 명품백을 사려면 일을 엄청나게 해야했다. '지금 일어나면 샤넬백 하나 살 수 있다' 하면 잘 일어날 수 있었다"라고 회상했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

2.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

3.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

4.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

5.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

연예 많이본뉴스
1.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

2.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

3.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

4.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

5.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

오지환에 이어 김현수도 1억원 상당 롤렉스 시계 받는다. FA 이적 못하는거 아냐?

2.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

3.

[오피셜]김하성 FA 선언! '연평균 286억×3~4년' 현실화 전망, "양키스가 필요로 한다"

4.

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA FC 역사상 최고의 선택 "SON의 야망-승부욕, 팀 전체로 전해져"

5.

英 단독 보도! '손흥민 주장일 땐 가당치도 않던 일'→"나라면 벌금 물린다"…박살 난 위계질서에 'SON 복귀 간절'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.