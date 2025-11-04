고준희, 무려 '15배 수익' 재테크 대박났다 "120만원→1800만원.…

|
[스포츠조선 김수현기자] 배우 고준희가 샤테크(샤넬+재테크)에 대성공했다.
이어 "최근 김민수 씨와 라면 먹방을 할 때, 피식대학 멤버십 결제 이야기 속에서 '샤넬백이 몇 개 있냐'고 물었다. '어떻게 세냐'라고 했다. 사소한 멘트였는데 '셀 수 없이 많은 샤넬백을 가지고 있는 고준희'라는 내용의 기사들이 나왔다. 샤넬 가방 기사를 많이 써주셔서 '이 기회에 샤넬 백이 몇 개인지 세어보자' 하게 됐다"라 설명했다.
고준희는 20여년 전 성인식 때 아버지가 처음 사준 샤넬백을 보여주며 "내가 기억이 나는 게 뭘 사야할지 모르겠더라. 그슌 마침 파리로 촬영을 가게 됐다. 면세점보다 파리 매장에서 사는 게 더 쌌다. 파리 매장에서 120만 원 주고 샀다"고 밝혔다.
그는 "그리고 그때 루이비통 '체리백'이 유행이어서 고민을 했는데 잘 샀다. 지금 다시 체리백 유행이 돌아왔지만 큰일 날 뻔 했다"라고 웃었다.
고준희는 "어떻게 샤넬백을 내 돈을 샀냐면, 20대 때 부모님이 돈관리를 하시고 90%를 저축했다. 내 돈으로 명품백을 사려면 일을 엄청나게 해야했다. '지금 일어나면 샤넬백 하나 살 수 있다' 하면 잘 일어날 수 있었다"라고 회상했다.
