하재숙, ♥해남과 결혼 후 10년째 어촌 생활 "만족도 100%" ('홈즈')

기사입력 2025-11-04 09:15


하재숙, ♥해남과 결혼 후 10년째 어촌 생활 "만족도 100%" ('홈…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 하재숙이 어촌 생활에 만족감을 드러냈다.

6일(목) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출:정다히,남유정,허자윤,김성년/이하 '홈즈')에서는 배우 하재숙과 크리에이터 김똘똘이 전라남도 여수로 임장을 떠난다.

이날 방송은 배타고 바닷길 임장으로 덕팀장 김숙과 배우 하재숙, 크리에이터 김똘똘이 전라남도 여수로 아주 특별한 지역 임장을 떠난다.

본격적인 임장에 앞서, 스튜디오에 출연한 하재숙은 10년 째 강원도 고성에서 생활 중이라고 밝힌다. 고성의 매력을 묻는 질문에 "이웃과 친하게 지내는 고성 사람들의 매력에 빠져있으며, 나눔이 일상인 정겨운 어촌 생활이 마음에 든다."며 고성 생활 만족도가 100%라고 말한다.

또, 해남 자격증이 있는 남편 덕분에 다양한 해산물을 맛볼 수 있다고 말하며, 고성 앞바다는 성게가 특히 유명하다고 소개한다. 또, "고성의 선장님들은 문어의 다리 따위는 먹지 않는다" 며 고성에서 문어를 즐기는 특별 비법을 소개해 눈길을 끈다.


하재숙, ♥해남과 결혼 후 10년째 어촌 생활 "만족도 100%" ('홈…
스튜디오에 함께 출연한 김똘똘은 역대급 하이텐션으로 "대한민국 대표 끼쟁이 크리에이터 김똘똘입니다."라고 본인을 소개하며 스튜디오 텐션을 한껏 올린다.

김똘똘은 예명에 대해 "머리가 똘똘해서 불린 이름이다. 제가 생긴 거랑 다르게(?) 가방끈이 길다. 과천외고와 성균관대 전자전기공학부를 졸업했다."고 밝힌다. 양세형은 김똘똘의 영어 실력을 검증(?)하기 위해 영어 대화에 도전했다고 해 궁금증을 유발한다.

김숙, 하재숙, 김똘똘은 전라남도 여수로 향한다. 여수 여자만에 도착한 김숙은 "여수에만 섬이 365개가 있다. 365일 매일 다른 섬을 여행할 수 있다."고 소개한다. 이어 "오늘의 임장지는 여자만에 있는 세 섬! 낭도, 사도, 추도를 임장할 예정이다" 라고 밝힌다.


세 사람은 '낭도'를 향하는 둔병대교와 낭도대교를 오픈카를 타고 시원하게 질주한다. 김숙은 "2020년 낭도대교가 개통되기 전까지는 여수항까지 배로 2시간이 걸렸지만, 지금은 낭도에서 여수공항까지 40분밖에 걸리지 않는다."고 말한다.

낭도에 도착한 세 사람은 작고 아름다운 바닷가 풍경에 감탄사를 연발했다고 해 방송에 대한 기대감을 높인다.

배 타고 바닷길 임장! 여수 편은 6일 목요일 밤 10시 MBC '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

2.

이천수, 사기 혐의 피소.."생활비 1억 빌리고 연락 끊어"

3.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

4.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

5.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

연예 많이본뉴스
1.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

2.

이천수, 사기 혐의 피소.."생활비 1억 빌리고 연락 끊어"

3.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

4.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

5.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

스포츠 많이본뉴스
1.

오지환에 이어 김현수도 1억원 상당 롤렉스 시계 받는다. FA 이적 못하는거 아냐?

2.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

3.

[오피셜]김하성 FA 선언! '연평균 286억×3~4년' 현실화 전망, "양키스가 필요로 한다"

4.

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA FC 역사상 최고의 선택 "SON의 야망-승부욕, 팀 전체로 전해져"

5.

英 단독 보도! '손흥민 주장일 땐 가당치도 않던 일'→"나라면 벌금 물린다"…박살 난 위계질서에 'SON 복귀 간절'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.