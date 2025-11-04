"김○문 알로에 대표는 최씨"…故이건희 빌라 매입→최초 공개 "지하 방공호까지?"(이웃집 백만장자)

기사입력 2025-11-04 09:19


"김○문 알로에 대표는 최씨"…故이건희 빌라 매입→최초 공개 "지하 방공…

[스포츠조선 고재완 기자] 연 매출 1000억 원의 신화를 일군 '알로에 원조 기업'의 대표 최연매가 '이웃집 백만장자'에 출연한다.

5일 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 '알로에 계의 문익점'이라 불리며 국내 알로에의 대중화를 선도한 기업, 김○문알로에의 대표 최연매가 출연해 파란만장했던 인생 여정을 들려준다. 1975년 설립돼 올해로 창립 50주년을 맞은 김○문알로에는 '방문 판매의 신화'라 불릴 만큼 국내 유통 역사를 새로 쓴 기업이다. 최연매는 이번 방송을 통해 평범한 주부에서 글로벌 여성 기업인으로 거듭난 자신만의 특급 비결, 그리고 위기를 기회로 바꾼 불굴의 도전 정신과 인생 철학을 털어놓는다.


"김○문 알로에 대표는 최씨"…故이건희 빌라 매입→최초 공개 "지하 방공…

"김○문 알로에 대표는 최씨"…故이건희 빌라 매입→최초 공개 "지하 방공…

"김○문 알로에 대표는 최씨"…故이건희 빌라 매입→최초 공개 "지하 방공…
특히 '이웃집 백만장자'에서는 최연매의 초호화 저택 내부가 처음으로 공개될 예정이어서 더욱 기대가 높아진다. 그녀가 거주하는 곳은 15년 연속 '대한민국에서 가장 비싼 공동주택'으로 이름을 올린 강남 최고급 빌라다. 서장훈은 "여기 예전에 진짜 어마어마한 분이 사셨다고 한다"며 고 이건희 회장이 실제로 해당 빌라를 소유했던 사실을 전하며 놀라움을 금치 못한다. 더욱 충격적인 것은, 이 빌라가 국내 최초로 핵 공격도 견디는 '지하 방공호 시스템'을 갖춘 곳이라는 점이다. 서장훈과 장예원은 이번 방송을 통해 이 집에 얽힌 여러 풍문들에 대해 하나씩 파헤칠 예정이다.


"김○문 알로에 대표는 최씨"…故이건희 빌라 매입→최초 공개 "지하 방공…
거대한 성문으로 된 입구부터 압도적인 위용을 자랑하는 최연매의 집은 숲을 통째로 들여놓은 듯한 실내 정원과 스케일이 다른 초호화 야외 정원을 자랑한다. 또 집 안 곳곳에 놓인 예술품은 그녀의 세련된 감각과 품격 있는 취향을 그대로 보여준다. 특히 부와 권력을 상징하는 1000개의 보석으로 만들어진 작품부터 유명 화가 김원숙의 그림 등 웬만한 갤러리 부럽지 않은 컬렉션까지 줄줄이 등장해 시선을 사로잡는다. 이런 가운데, 서장훈과 장예원은 '강남 아파트 한 채 값'에 맞먹는다는 어마어마한 예술품 찾기에 도전하며 예술적 안목을 드러낸다. 과연 이 치열한 대결의 승자는 누구일지, 그리고 상상치 못한 초고가 예술품의 정체는 '이웃집 백만장자' 방송을 통해 공개된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

2.

이천수, 사기 혐의 피소.."생활비 1억 빌리고 연락 끊어"

3.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

4.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

5.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

연예 많이본뉴스
1.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

2.

이천수, 사기 혐의 피소.."생활비 1억 빌리고 연락 끊어"

3.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

4.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

5.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

스포츠 많이본뉴스
1.

오지환에 이어 김현수도 1억원 상당 롤렉스 시계 받는다. FA 이적 못하는거 아냐?

2.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

3.

[오피셜]김하성 FA 선언! '연평균 286억×3~4년' 현실화 전망, "양키스가 필요로 한다"

4.

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA FC 역사상 최고의 선택 "SON의 야망-승부욕, 팀 전체로 전해져"

5.

英 단독 보도! '손흥민 주장일 땐 가당치도 않던 일'→"나라면 벌금 물린다"…박살 난 위계질서에 'SON 복귀 간절'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.