정이랑, 이마 시술 고백 "'50억 사업가' ♥남편과 끌어안다 움푹 패여…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정이랑이 이마 지방 이식 시술을 받은 적이 있다고 고백했다.
이에 정이랑은 "난 한 게 없다. 다들 제발 좀 하라더라"라고 했지만 황보라는 "하나도 안 했다고? 시술도 안 했다고?"라고 의심했다. 정이랑은 "보톡스는 맞았다"고 인정했고 황보라는 "난 그런 거 안 한다"고 밝혔다.
그러자 이번에는 정이랑이 황보라를 의심했다. 정이랑은 "왜 안 해. 너 미간 안 했다고? 거짓말치지마"라며 미간을 찡그려보라 했고, 황보라는 의심을 벗으려 열심히 얼굴을 구겼다.
한편, 정이랑은 남편 김형근과 11년 열애 끝 지난 2011년 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. 정이랑의 남편 김형근은 식당 6곳을 운영 중인 요식업 사업가. 김형근은 지난 2일 방송된 MBN '알토란'에 출연해 "규모가 크고 연매출이 40~50억이 된다"며 어마어마한 식당 규모를 자랑한 바 있다. 이에 정이랑은 "근데 왜 통장에는 돈이 없냐"고 의아해했고 김형근은 "망한 것도 매출로 들어가서 항상 돈은 없다"고 너스레를 떨었다.
