'44세 자연임신' 임정희 "첫아이 유산 사실 알고도 수술 못해" ('조…

[스포츠조선 조윤선 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼' 100회에서 '44세 자연임신'으로 화제를 모은 가수 임정희의 '6세 연하' 발레리노 남편과 함께한 출산 현장이 공개됐다. 또, 김태원은 딸의 전통 혼례를 준비해 준 뒤, 뉴욕으로 떠나는 데빈♥서현과 작별했다.
출산 당일, 임정희는 자궁 입구가 태반으로 막혀있는 '전치태반'이라며 "제왕 절개 수술이 어떻게 될지..."라고 초조해했다. 김희현은 그런 아내의 곁을 지키며 자필 편지를 읽어줘 분위기를 풀었다. 홀로 수술실에 들어간 아내를 기다리던 김희현은 무사히 태어난 아들 하임이의 모습과 우렁찬 울음소리에 눈시울을 붉혔다. 일주일 뒤, 조리원에서 회복 중인 임정희 부부와 '미라클 베이비' 하임이의 사랑스러운 모습은 훈훈함을 자아냈다.
한편, 11월 3일 방송으로 100회를 맞이한 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'은 재정비 시간을 가진다. '조선의 사랑꾼'은 오는 12월 22일 월요일 오후 10시, 더욱 다양한 사랑의 형태를 담아 시청자의 곁으로 돌아올 예정이다.