'44세 자연임신' 임정희 "첫아이 유산 사실 알고도 수술 못해" ('조선의사랑꾼')

기사입력 2025-11-04 09:22


'44세 자연임신' 임정희 "첫아이 유산 사실 알고도 수술 못해" ('조…

[스포츠조선 조윤선 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼' 100회에서 '44세 자연임신'으로 화제를 모은 가수 임정희의 '6세 연하' 발레리노 남편과 함께한 출산 현장이 공개됐다. 또, 김태원은 딸의 전통 혼례를 준비해 준 뒤, 뉴욕으로 떠나는 데빈♥서현과 작별했다.

3일 방송된 '조선의 사랑꾼'에서는 '6세 연하' 발레리노 김희현과 지난 23년 결혼한 가수 임정희가 출산이 임박한 신혼집 풍경을 공개했다. 올해 44세의 나이로 자연임신에 성공해 화제가 된 임정희는 남편의 '아침 복근'을 수줍게 자랑했다. 또 뮤지션답게 뱃속의 아이에게 '반짝반짝 작은 별'을 감성적으로 불러주며 눈시울을 적셨다. 임정희는 "임신 8주까지가 되게 조마조마했다"고 신혼 때 이미 첫아이 유산을 겪었다고 고백했다. 그는 "(그 당시) 공연 중이어서 유산 사실을 알고도 수술을 못한 채 무대에 올라야 했다"면서 프로페셔널한 모습 뒤로 숨긴 슬픔을 전했다.

출산을 앞둔 임정희의 집에는 23년 지기이자 하하의 아내이기도 한 가수 별이 찾아왔다. 별은 한우, 구운 생선, 견과류 등 '다둥이맘'의 내공이 듬뿍 담긴 선물을 준비했다. 별은 "전에 형부 사진을 보여줬는데, '이 언니 능력 보소...?' 싶었다. 그날 집에서 배가 아파서 세 바퀴 굴렀다. 180cm 넘는 연하남과 사귀어보고 결혼했어야 했는데..."라고 '어린 형부' 김희현의 첫인상을 장난스럽게 전했다. 별은 하하와의 결혼 생활에서 얻은 부부 싸움 꿀팁(?)을 전하며 웃음을 자아냈다. 또, 별은 "언니의 노래 실력에, 형부의 비율과 피지컬...무용 실력을 가지고 태어나면 바로 제2의 BTS가 될 수 있는 거 아니냐"며 뱃속 아이를 축복했다.

출산 당일, 임정희는 자궁 입구가 태반으로 막혀있는 '전치태반'이라며 "제왕 절개 수술이 어떻게 될지..."라고 초조해했다. 김희현은 그런 아내의 곁을 지키며 자필 편지를 읽어줘 분위기를 풀었다. 홀로 수술실에 들어간 아내를 기다리던 김희현은 무사히 태어난 아들 하임이의 모습과 우렁찬 울음소리에 눈시울을 붉혔다. 일주일 뒤, 조리원에서 회복 중인 임정희 부부와 '미라클 베이비' 하임이의 사랑스러운 모습은 훈훈함을 자아냈다.


'44세 자연임신' 임정희 "첫아이 유산 사실 알고도 수술 못해" ('조…
한편, '부활' 김태원이 딸을 위해 직접 준비한 전통 혼례가 공개됐다. 딸 서현은 "어릴 때 꿈이 아빠와 함께 사는 것이었다. 필리핀에 가기 전까지는 아빠와 베스트 프렌드였다"며 눈시울을 적셨다. 본격적으로 혼례복으로 갈아입고 가마에 탄 서현과 '뉴욕 사위' 데빈을 바라보며 김태원의 아내는 "결혼하기엔 아직 아기 같다"고 미소 지었다. 김태원은 딸의 앞에서 "말로 표현이 안 될 정도의 귀한 인연이다"라며 축사를 시작했다. 서현은 데빈에게 통역을 해 주면서 눈물을 흘렸다. 그런 딸에게 김태원은 "네가 울면 나는 어떡하냐"고 장난스럽게 핀잔을 날리면서도, "데빈을 만난 건 축복이라 생각한다. 우리 먹여 살리라고 얘기 안 할 테니, 아름답고 행복하게 살길 아빠는 바란다"고 진심을 전해 감동을 자아냈다.

전통 혼례식을 마친 뒤, 김태원은 공항에서 새벽부터 뉴욕으로 돌아가는 서현과 데빈을 배웅하며 작별 인사에 나섰다. 김태원은 울고 있는 딸을 발견하고는 품에 안았고, 동생도 누나를 안아주며 위로했다. 아내 이현주도 눈시울을 붉혀, 이별 현장은 삽시간에 눈물바다가 됐다. 그러나 김태원 가족은 헤어짐의 아쉬움을 뒤로 하고 웃음으로 작별했다.

한편, 11월 3일 방송으로 100회를 맞이한 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'은 재정비 시간을 가진다. '조선의 사랑꾼'은 오는 12월 22일 월요일 오후 10시, 더욱 다양한 사랑의 형태를 담아 시청자의 곁으로 돌아올 예정이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

2.

이천수, 사기 혐의 피소.."생활비 1억 빌리고 연락 끊어"

3.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

4.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

5.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

연예 많이본뉴스
1.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

2.

이천수, 사기 혐의 피소.."생활비 1억 빌리고 연락 끊어"

3.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

4.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

5.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

스포츠 많이본뉴스
1.

오지환에 이어 김현수도 1억원 상당 롤렉스 시계 받는다. FA 이적 못하는거 아냐?

2.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

3.

[오피셜]김하성 FA 선언! '연평균 286억×3~4년' 현실화 전망, "양키스가 필요로 한다"

4.

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA FC 역사상 최고의 선택 "SON의 야망-승부욕, 팀 전체로 전해져"

5.

英 단독 보도! '손흥민 주장일 땐 가당치도 않던 일'→"나라면 벌금 물린다"…박살 난 위계질서에 'SON 복귀 간절'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.