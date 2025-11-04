정애리, 금보라 인성 폭로했다…"너 감독한테 대본 집어던졌잖아" ('옥문…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정애리가 금보라와의 첫 만남을 회상한다.
이어 80년대 톱미모를 자랑했던 정애리와 금보라의 학창 시절 모습이 공개된다. 고등학생 시절부터 빼어난 외모로 학업 생활과 모델 활동을 병행했던 금보라는 당시 유명 화장품 광고로 아파트 한 채 값을 넘게 벌었다고 밝혀 옥탑방 MC들을 놀라게 한다. 또 뛰어난 외모 덕에 학교 앞인 신촌을 걸어다니지 못했을 정도였다는데. 금보라의 미모 자랑에 이를 잠자코 듣고 있던 정애리는 "나도 신촌에서 학교를 다녔는데 그런 얘긴 들어본 적 없다"라며 폭탄 고백해 모두를 폭소케 한다.
이날 금보라는 정애리에게 사돈을 맺자고 적극 제안해 눈길을 끈다. 정애리가 딸에게 5천만 원을 선물받았다는 소식에 적극 사돈 제의에 나선 것. 앞서 군대 간 아들로부터 100만 원을 선물받았다고 밝히며 아들 자랑에 나섰던 금보라는 "나는 100만 원 받았는데 (정애리)언니는 5천만 원이나 받았냐"라며 부러워했고, 급기야 "이런 아이가 며느리로 들어와야한다"라며 첫째 아들과 둘째 아들을 어필해 옥탑방을 아수라장으로 만들었다는 후문.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com