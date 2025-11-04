박진영 "舊사옥은 비·원더걸스가, 新사옥은 스트레이키즈·트와이스가 지었다…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 박진영이 출연해 30년 음악 인생의 내공을 바탕으로 JYP 수장으로 지켜온 철학을 공개하는 등 인간적인 매력을 동시에 드러낸다. 특히 그는 매번 신곡을 들고 '라디오스타'에 출연하는 것과 관련해 "이번엔 권진아와의 듀엣곡 무대를 '라디오스타'에서 처음이자 마지막으로 공개한다"라고 밝혀 관심을 모은다.
박진영은 신곡이 나올 때마다 음악 방송보다도 '라디오스타'를 출연 1순위로 꼽는다고 밝혀 웃음을 자아낸다. 그는 "신곡을 낼 때마다 '라스' 출연을 생각한다"며 권진아와 듀엣곡 무대를 꾸며 큰 박수를 받는다.
|
|
|
|
이어 박진영은 신사옥에 준비 중인 '유기농 식당'과 '유기농 도시락 배송' 계획을 언급하며 "먹는 것도 결국 음악처럼 진심이 중요하다"라고 자신의 철학을 전한다. 가족 이야기도 공개된다. 두 딸의 아빠인 그는 요즘 제일 많이 하는 놀이의 정체를 밝히며 '가수 DNA'를 가진 딸들 얘기로 미소를 짓는다. 그는 "첫째는 춤을 잘 추고, 둘째는 노래를 잘한다"라고 흐뭇해한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com