'강철부대W' 곽선희, ♥여친과 오늘(4일) 뉴욕서 결혼 "와이프 고마워"

기사입력 2025-11-04 11:03


[스포츠조선 이우주 기자] '강철부대W' 곽선희가 오늘(4일) 미국 뉴욕에서 동성 연인과 혼인식을 올린다.

곽선희는 3일 뉴욕 마라톤 완주 소식을 알렸다. 곽선희는 "함께 달릴 수 있었던 모든 주자 분들, 자봉단, 운영진 등 멋진 추억 기억할 수 있게 만들어주신 모든 분들께 영광을 돌린다"며 "특히 이번 뉴욕 여행, 마라톤, 그리고 내일 있을 혼인식과 웨딩 촬영 등 같이의 가치를 빛내준 내 와이프, 정말 고맙다"며 예비 아내에게도 영광을 돌렸다.

곽선희는 지난 8월 비연예인 동성 연인과의 열애를 밝혔다. 연인과 동거 중인 곽선희는 11월 결혼을 발표하며 "11월 뉴욕 마라톤 출전을 위해 뉴욕에 가는데 여자친구가 함께 동행하기로 했다. 현지에서 혼인 서약이 가능한 곳이 있다고 해서 기회가 되면 하고 올 예정"이라 밝혔다. 혼인식을 마친 후인 이달 말에는 제주도에서 웨딩 촬영을 진행할 계획이다.


혼인식 한 달 전 양가 부모님께 허락을 받았다는 곽선희 커플. 뉴욕에 오기 전 연인에게 프러포즈도 받은 곽선희는 혼인식을 앞두고 설레는 마음을 드러내기도 했다. 정식으로 부부가 되는 날인 4일 곽선희는 "무슨 말이야 이게…어제 했잖아 이 자식아"라며 스마트워치에 적힌 '레이스하기 좋은 날' 문구를 '결혼 하기 좋은 날'로 바꿨다.

한편, 제53보병사단 예비역 중위 출신 곽선희는 지난해 12월 종영한 채널A '강철부대W'에서 육군팀 팀장으로 활약하며 얼굴을 알렸다. 현재는 모델 겸 마라토너로 활약 중이다.

wjlee@sportschosun.com

