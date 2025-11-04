[SC이슈] '식스센스2' 첫방부터 PD 강제추행 논란→tvN 측 닷새째 "논의中"..6일 방송 불투명

기사입력 2025-11-04 11:56


[SC이슈] '식스센스2' 첫방부터 PD 강제추행 논란→tvN 측 닷새째…

[스포츠조선 조지영 기자] tvN의 인기 예능 시리즈 '식스센스'가 새 시즌 첫 방송부터 연출자 A씨의 강체추행 혐의로 잡음을 일으키고 있는 가운데 사건을 둘러싼 갈등이 점점 더 심화되고 있어 관심이 쏠리고 있다.

지난달 31일 인기 예능 시리즈를 연달아 이어가는 스타 예능 PD A씨가 강제추행 혐의로 고소를 당한 사실이 알려지면서 사건이 수면 위로 떠올랐다. 예능 PD A씨를 고소한 B씨는 지난 8월 서울 마포경찰서에 A씨의 강제추행 혐의를 주장하며 고소장을 제출했고 이미 피해자 조사를 마친 상황이다. 피해를 주장하는 B씨는 A씨와 함께 프로그램 공동제작자로 참여했던 인물로 알려져 충격이 더욱 커졌다.

B씨의 주장에 따르면 지난 8월 14일 상암 인근 회식 중 2차 자리 직후 귀가 과정에서 A씨가 원치 않는 신체 접촉(팔뚝과 목을 주무르는 행위)을 시도했고 이를 거부하자 인격 모독성 발언과 함께 닷새 후 프로그램에서 하차 통보를 받았다는 것. 이어 B씨 측 법률대리인 이은의 변호사는 지난 3일 보도자료를 통해 가해자로 지목된 A씨가 tvN '식스센스: 시티투어2'(이하 '식스센스2')의 연출자라고 명시하면서 논란을 키웠다.

A씨의 법률대리인인 법무법인 청출 이경준 변호사도 B씨 변호사와 같은 날인 지난 3일 "일방적으로 피해를 주장하고 있는 B씨는 지난 8월 20일 후배들과 동료들, 선배는 물론 사외 협력 인력들마저 B씨로 인한 고충을 호소하는 상황 등으로 인하여 기존 팀에서의 전보가 결정되었던 자였다"고 보복성 해직에 대해서 해명했다.

더불어 "프로그램 제작 과정에서 있었던 B씨의 언행은 B씨와 프로그램 팀 구성원들 간 지속적이고 반복적인 갈등으로 이어졌고, 급기야 작업에 필수적인 핵심 인력이 B씨와 눈조차 마주치지 않을 정도로 상호 간의 소통이 단절되는 사태가 발생하기에 이르렀다"며 "A씨는 이러한 상황을 봉합하고 프로젝트를 정상적으로 추진하고자 필사적으로 노력하였으나, 그러한 일환에서 하였던 대화마저 B씨와 다툼으로 귀결됐다"고 팀 내에서 B씨의 갈등 상황을 폭로했다.

뿐만 아니라 A씨는 B씨가 강력하게 주장하는 강제추행 쟁점에 대해서도 "회식이 파할 무렵에 다수의 행인과 많은 동료가 함께 있던 거리에서 서로 어깨를 두드리거나 어깨동무하는 수준의 접촉이 있었던 것이 전부다"고 억울함을 호소했다. 이어 "B씨 역시 평소에 일상적으로 그러했듯이 A씨의 어깨를 만지는 등의 접촉을 했다. B씨가 가만히 앉아있는 A씨의 어깨를 만지거나 앞서 걸어가는 A씨에게 뒤에서 접근한 B씨가 A씨의 어깨에 팔을 감싸려는 모습이 촬영된 영상들을 확보했다. A씨와 본 법무법인은 수사기관의 조사에 성실히 임하며 구체적인 사실관계에서 명백히 드러나는 결백을 입증할 것이다"고 밝혔다.

tvN 간판 예능 PD인 A씨와 공동 제작자로 호흡을 맞췄던 B씨의 갈등이 첨예하게 대립하면서 tvN도 난감해졌다. 더구나 A씨가 '식스센스2' PD라는 사실이 밝혀지면서 tvN 또한 발등에 불이 떨어진 상황. 앞서 경찰 조사가 진행됐던 지난 8월 tvN 역시 내부 조사를 통해 가해자로 지목된 연출자 A씨의 성추행 중 일부에 대해서는 인정했지만, 보복성 하차와 직장 내 괴롭힘 등에 대해서는 '혐의 없음' 판단을 내린 상태였다. 하지만 이러한 판단에 A씨와 B씨 모두 이의 신청을 내면서 두 달째 대치 중이다.

'식스센스2'가 지난달 30일 새 시즌이 런칭됐고 첫 방송이 된지 불과 하루 만에 메인 연출자의 강제추행 혐의가 논란이 되면서 프로그램도 직격타를 받게 됐다. 시청자는 첫 방송부터 잡음이 발생한 '식스센스2'에 대해 차가운 반응을 보이고 있는 중이다.


tvN은 민감한 추행 논란 닷새째 이렇다할 해결책을 제시하지 못하고 있어 시청자의 답답함을 키우고 있다. 총 10부작으로 제작될 '식스센스2'는 아직 모든 회차 촬영을 마치지 못했고 당장 오는 6일 방송될 '식스센스2' 2회 방송 여부부터 결정하지 못하고 있는 상황. tvN 측은 4일 스포츠조선을 통해 "'식스센스2' 연출 교체 및 방송 재개에 대해 현재 내부 논의 중이다"고 조심스러운 태도를 보였다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이천수, 사기 혐의 피소.."생활비 1억 빌리고 연락 끊어"

2.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

3.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

4.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

5.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

이천수, 사기 혐의 피소.."생활비 1억 빌리고 연락 끊어"

2.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

3.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

4.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

5.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

오지환에 이어 김현수도 1억원 상당 롤렉스 시계 받는다. FA 이적 못하는거 아냐?

2.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

3.

[오피셜]김하성 FA 선언! '연평균 286억×3~4년' 현실화 전망, "양키스가 필요로 한다"

4.

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA FC 역사상 최고의 선택 "SON의 야망-승부욕, 팀 전체로 전해져"

5.

英 단독 보도! '손흥민 주장일 땐 가당치도 않던 일'→"나라면 벌금 물린다"…박살 난 위계질서에 'SON 복귀 간절'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.