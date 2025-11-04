토종OTT 티빙, 디즈니+ 통해 日진출..티빙 컬렉션 출시

[스포츠조선 조지영 기자] 토종 K-콘텐츠 티빙(TVING)이 글로벌 엔터테인먼트 기업 디즈니와 손잡고 세계 3대 콘텐츠 격전지인 일본 시장에 전격 진출한다.

국내 대표 OTT 티빙은 오는 5일, 글로벌 OTT 플랫폼 디즈니+와의 전략적 파트너십을 맺고 일본 디즈니+ 내에 TVING Collection on Disney+(이하 티빙 컬렉션)을 공식 출시한다고 4일 밝혔다. 디즈니+가 아시아태평양 지역에서 자사 OTT 내 로컬 OTT 브랜드관을 개설하는 것은 처음으로 K콘텐츠의 글로벌 영향력과 K-OTT의 가능성을 입증한 것으로 볼 수 있다.

일본은 글로벌 OTT들이 치열하게 경쟁하는 핵심 시장으로, 디즈니+는 일본에서 독보적인 브랜드 파워를 기반으로 높은 신뢰와 팬덤을 구축하고 있다. 디즈니+는 자사의 블록버스터 글로벌 및 로컬 콘텐츠에 폭발적인 인기를 얻고 있는 K-콘텐츠를 결합하여 차별화를 꾀하고 티빙은 현지 시장 진입 리스크를 최소화하며 K-콘텐츠 대표 플랫폼으로 인지도를 확보할 수 있다는 점에서 윈윈(Win-Win)이라는 평이다. 양사는 향후 이용자들에게 보다 차별화된 시청 경험을 제공하기 위해 다양한 전략적 협력을 이어갈 계획이다.

5일부터 일본 디즈니+ 내 선보이는 티빙 컬렉션은 일본 이용자들이 티빙의 오리지널 콘텐츠를 손쉽게 만나볼 수 있는 공식 허브다. 티빙 오리지널부터 CJ ENM의 대표 흥행작까지, 압도적인 콘텐츠 라인업이 순차적으로 공개된다. 티빙의 글로벌 보폭이 넓어짐에 따라 국내 창작자들과 제작사들의 글로벌 진출도 한층 탄력을 받을 전망이다.

티빙은 글로벌 진출에 맞춰 오리지널 시리즈 '친애하는 X'를 한국, 일본, 아시아태평양 등 총 19개국에서 최초로 동시 공개한다. 전세계 주목을 받는 K웹툰 원작에 이응복 감독의 연출, 배우 김유정, 김영대의 캐스팅 조합이 더해지며 이미 해외 팬들의 폭발적인 관심이 집중되고 있다.

최주희 티빙 대표는 "일본에서 강력한 존재감과 오랜 역사를 가진 디즈니와의 파트너십은 티빙 콘텐츠를 현지 시청자에게 가장 효과적으로 선보일 수 있는 기회"라면서 "앞으로도 매력적인 K-콘텐츠를 전 세계 더 많은 글로벌 고객들에게 선보이며 국내 1위를 넘어 글로벌 K-OTT플랫폼으로 도약하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

월트디즈니컴퍼니 재팬 타모츠 히이로 대표는 "디즈니+의 일본 서비스 5주년을 맞아, 시청자들의 다양한 취향을 반영한 콘텐츠 라인업 확장을 지속적으로 추진하고 있다"며 "이번 CJ ENM·티빙과의 협력은 그 여정의 중요한 이정표로, 매력적인 한국 스토리텔링에 디즈니+의 세계적 수준의 블록버스터와 현지 인기작을 결합함으로써 모든 세대의 시청자에게 더욱 풍성하고 몰입감 있는 시청 경험을 선사할 것"이라고 말했다.

한편, 티빙은 2025년을 해외 시장 공략의 원년으로 삼아, 일본과 아시아태평양을 시작으로 다각적인 방식을 통해 미국, 남미 등 전 세계 시장으로 글로벌 진출을 확대해 나갈 계획이다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

