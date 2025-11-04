'10기 상철♥' 22기 정숙, 신혼여행도 못 가고 법원行 "생계형 변호…

'10기 상철♥' 22기 정숙, 신혼여행도 못 가고 법원行 "생계형 변호사"

기사입력 2025-11-04 16:37


[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 22기 정숙(가명)이 10기 상철(가명)과 세 번째 결혼 후 일상을 공개했다.

정숙은 4일 "허니문 대신 법원투어. 생계형 변호사. 대신 이번 주까지는 기사가 있음"이라는 글과 함께 법원에 간 모습을 공개했다. 정숙의 직업이 변호사이기 때문. 이어 정숙은 자신을 법원까지 데려다 준 상철과의 셀카를 공개하기도 했다. 결혼식 후 신혼여행도 미루고 본업에 열중하는 정숙의 전문적인 면모가 돋보인다.

정숙은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했다. 두 번의 이혼 경험이 있다고 고백한 정숙은 방송이 끝난 후 이전 돌싱 기수인 10기 상철과 연인으로 발전했다. 10기 상철은 미국에 거주 중인 사업가로, 두 자녀를 두고 있다. 미국과 한국이라는 초장거리에도 사랑을 키워온 두 사람은 지난달 26일 서울의 한 호텔에서 화려한 결혼식을 올리며 부부가 됐다.


기수를 초월한 두 사람의 결혼식에 '나는 솔로' 출연진들도 모두 한 가운데 모였다. 특히 2년 간의 열애 끝 결별했던 10기 현숙과 영철이 쿨하게 재회했고 결별설이 불거졌던 10기 옥순과 '돌싱글즈3' 유현철이 함께 등장해 재결합을 알리는 등 정숙과 상철의 결혼식은 큰 화제를 불러모았다.

결혼식을 마친 후 상철은 "이번 생은 서로에게 빛나는 다이아몬드가 되겠다. 참석해주신 많은 증인분들이 지켜보고 계시니 더~더~더 잘 살아 보겠다"며 소감을 밝혔다.

두 사람은 상철이 사업을 하고 있는 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼 생활을 시작할 예정이다.

wjlee@sportschosun.com

