'보플2' 효과 제대로 탄력…휘브, 단독 팬콘 전석 매진

[스포츠조선 정빛 기자] 보이그룹 휘브(WHIB)가 단독 팬콘을 순식간에 전석 매진시키며 화력을 입증했다.
데뷔 이래 최고의 화제성을 실감하고 있는 휘브는 이날 'AnD : New Chapter' 전석 매진 소식으로 흥행 파워까지 현실화했다. 또 한번 자신감을 충전한 휘브 멤버들은 팬 콘서트 준비에 더욱 박차를 가하며 관객들의 기대에 보답할 예정이다.
휘브는 올 상반기 'BANG OUT(뱅 아웃)'으로 활발하게 활동한 이후, 재정비 기간 동안 멤버 김준민, 이정, 원준이 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 강렬한 모습을 보여줘 글로벌 K-POP 팬들의 이목을 사로잡았다. 뜨거운 관심과 함께 돌아온 휘브는 이번 'AnD : New Chapter'를 시작으로 더욱 왕성한 활동을 펼쳐나갈 계획이다.
2025 휘브 1st 팬 콘서트 'AnD : New Chapter'는 오는 30일 오후 6시 서울 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 개최된다.
