'임신설' 억울했나…'용준형♥' 현아, 다시 40kg대 다이어트 성공 인…

'임신설' 억울했나…'용준형♥' 현아, 다시 40kg대 다이어트 성공 인증

기사입력 2025-11-04 19:34


사진 출처=현아 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 현아가 다이어트 성공을 인증했다.

현아는 4일 자신의 인스타그램에 "50 끝에서 앞자리 바꾸기까지 참 힘들다. 아직 멀었구나. 그동안 얼마나 먹었던 거니 김현아. 헌아야아아!"

라는 글과 함께 체중계 사진을 게재했다. 사진 속 체중계에는 49kg이 찍혀 있다.


최근 현아는 다이어트를 선언하며 "현아야 많이 X먹었잖아. 정신 차리고 빡세게 다이어트 해보자. 뼈 말라 좋아했잖아 다시 해보자"라며 각오를 드러낸 바 있다.

또 현아는 발등 타투를 지우는 중이라고 밝혀왔는데, 이날 사진에서도 문신이 거의 사라진 모습이 포착돼 눈길을 끈다.

현아는 지난해 10월 가수 용준형과 결혼, 이후 체중 증가로 임신설이 여러 차례 제기됐으나, 소속사 앳에어리어는 "사실이 아니다"고 선을 그었다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

