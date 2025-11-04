김대호, 아나운서 집안이었다.."친동생도 中서 아나운서"

|
[스포츠조선 이유나 기자] 아나운서 출신 방송인 김대호가 '아나운서 집안'이었음이 밝혀졌다.
4일 방송된 MBC에브리원 예능 '위대한 가이드2.5 대다난 가이드'에서는 김대호가 배우 최다니엘, 전소민을 이끌고 중국 하얼빈으로 떠나는 모습이 공개됐다. 스튜디오에서는 박명수, 이무진, 오마이걸 효정이 세 사람의 여행을 함께 지켜봤다.
|
그는 이어 "내 동생이 하얼빈에서 아나운서 생활을 했다"고 털어놨고, 이를 들은 효정은 "아나운서 집안이네요"라며 놀라움을 드러냈다. 김대호는 "동생이 가볼 만한 곳을 다 알려줬다"며 "하얼빈은 러시아 영향을 받아 건물이 굉장히 예쁘다. 젊은이들 거리도 있고, 사진 찍기 좋은 곳도 많다"고 덧붙였다.
앞서 김대호 친동생 김성호 씨는 '나혼자 산다'에서 4년 6개월 동안 산 반지하에서 아파트 청약에 당첨돼 이사가는 모습을 공개하거나 형과 함께 토크쇼에 출연해 형을 위한 사연을 전하기도 하는 등 절친한 형제로 알려져 있다.
한편 최다니엘은 "기대하지 마라. 김대호 형 여행은 정말 힘들다. 벌레도 많고 텐트도 쳐야 한다"고 폭로해 웃음을 자아냈다. 하지만 김대호가 "걱정하지 마라"고 자신 있게 말하자, 전소민은 "난 너무 믿음이 간다"며 굳건한 신뢰를 보였다.
