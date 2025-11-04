임라라, 쌍둥이 출산 후 중환자실行 "기절만 10번, 죽겠구나 싶었다"

최종수정 2025-11-04 22:58

임라라, 쌍둥이 출산 후 중환자실行 "기절만 10번, 죽겠구나 싶었다"

[스포츠조선 정유나 기자] 임라라가 쌍둥이 출산 후 산후출혈로 중환자실까지 갔던 사연을 털어놨다.

4일 방송된 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서는 이미 네 아이를 두고 다섯째 출산을 하루 앞둔 '66억 다둥이' 부부가 등장했다.

이날 방송에서는 시험관 끝에 어렵게 쌍둥이를 만난 '출산특파원' 손민수와 아내 임라라의 근황이 공개됐다.

앞서 임신 소양증을 겪은 임라라는 건강 악화 끝에 수술로 출산했고, 쌍둥이가 무사히 태어났다.

하지만 임라라는 출산 후 9일 만에 갑작스러운 산후출혈로 중환자실까지 가게 됐다.


임라라, 쌍둥이 출산 후 중환자실行 "기절만 10번, 죽겠구나 싶었다"
회복 후 다시 카메라 앞에 선 임라라는 당시에 대해 "산후 출혈이었다. 지금은 수혈을 하고 지혈이 돼서 회복을 하는 중이다"라며 "기절만 10번을 한 것 같다. 진짜 죽겠구나 싶었다. 걱정끼쳐드려서 죄송하고 응원해주셔서 감사하다"고 털어놨다.

한편 손민수와 임라라는 구독자 수 260만 명을 보유 중인 유튜브 채널 '엔조이커플'을 운영 중이다. 두 사람은 10년 열애 끝에 2023년 결혼했으며, 시험관 시술을 통해 쌍둥이 임신에 성공했다. 이후 두 사람은 지난달 14일 출산 소식을 전해 많은 이들의 축하를 받았다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

끝까지 믿은 성시경, 매니저 배신 후폭풍…"명품 옷 즐기더라"

2.

이민정, 이병헌♥ 밥 차려주다 뼈말라 됐다 "내가 음식하면 안 먹혀"

3.

조혜련, 흡연 고백 "日 활동 위해 반년간 1만 단어 암기..너무 힘들었다"

4.

미나 시누이, 가족 절연설 끝냈다…“미나 언니랑 밥 먹어요”

5.

'둘째 임신' 이시영, 홀로 아들 키우는 고충 "막달이라 잘 못 놀아줘"

연예 많이본뉴스
1.

끝까지 믿은 성시경, 매니저 배신 후폭풍…"명품 옷 즐기더라"

2.

이민정, 이병헌♥ 밥 차려주다 뼈말라 됐다 "내가 음식하면 안 먹혀"

3.

조혜련, 흡연 고백 "日 활동 위해 반년간 1만 단어 암기..너무 힘들었다"

4.

미나 시누이, 가족 절연설 끝냈다…“미나 언니랑 밥 먹어요”

5.

'둘째 임신' 이시영, 홀로 아들 키우는 고충 "막달이라 잘 못 놀아줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

'3연패, 대체 어떻게 해야하나' 화도 나지 않는다 "계속 상대에게 끌려간다"[패장 인터뷰]

2.

'우승후보' 기업은행 3연패 어쩌나…현대건설 셧아웃 완승+1위 점프[수원 리뷰]

3.

우려 딛고 1위 등극, 강성형 감독 "1R 목표는 이뤘다, 부상-체력 관리가 관건"[승장 인터뷰]

4.

[포토] 환호하는 정지윤, 연속 블로킹 성공

5.

"저랑 얘기 안 한답니다" 이진영 코치는 왜, 제자 김영웅과 김성윤에게 '손절 선언' 당했나 [고척 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.