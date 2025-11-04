'김다예♥' 박수홍, 둘째 준비 돌입..'66억 다둥이 부부' 기 받아 …

|
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박수홍이 둘째를 위해 다섯 아이 모두 자연임신에 성공한 '66억 CEO 다둥이 부부'의 기운을 받았다.
4일 방송된 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서는 이미 네 아이를 두고 다섯째 출산을 하루 앞둔 '66억 다둥이' 부부가 등장했다.
네 아이를 모두 자연분만한 데 이어 다섯째도 '자연분만'을 앞뒀다는 이야기에 박수홍과 손민수는 "존경한다"며 신기해했다. 게다가 셋째부터 곧 태어날 다섯째까지 모두 노산이었던 '42세' 산모는 다섯 아이 모두 자연임신으로 가졌다.
|
산모는 "저희는 만날 때마다 임신했다"고 웃으며 밝혔고, 남편은 "기를 많이 모아야한다"고 다둥이 비결을 전했다. 이에 손민수는 "저희 친구들끼린 '스나이퍼'라고 한다"며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
부부는 66억 매출을 내는 아동복 사업을 공동으로 운영하고 있었다. '혹시 금수저 집안이냐'는 질문에 부부는 "부모님 도움은 받지 않았다"고 설명했다.
이에 박수홍은 "두분 정말 대단하다. 일도 성공하고 아이들도 많이 낳아서 키우시고"라며 감탄했다.
