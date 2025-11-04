[인터뷰②] '부세미' 진영 "♥전여빈, 나보다 더 선배 같아…연기 열정 더 불태우게 해"

최종수정 2025-11-05 08:00

[인터뷰②] '부세미' 진영 "♥전여빈, 나보다 더 선배 같아…연기 열정…
사진 제공=매니지먼트 런

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 진영이 '착한 여자 부세미'에서 전여빈과 로맨스 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

진영은 4일 서울 강남구 압구정동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "전여빈은 현장에서 저의 연기 열정을 더 불태우게끔 만들었다"라고 했다.

이날 종영한 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'(극본 현규리, 연출 박유영)는 인생 리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월 간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스를 그린 작품이다. '유괴의 날'을 연출한 박유영 감독과 영화 '올빼미'로 대종상 극본상을 수상한 현규리 작가가 의기투합했다. 진영은 극 중 무창마을에서 딸기와 아들에게 진심인 싱글대디 전동민 역을 역을 맡았다.

진영은 '착한 여자 부세미'를 통해 전여빈과 첫 로맨스 호흡을 맞췄다. 그는 로맨스에 대한 시청자들의 호불호 반응에 대해 "충분히 인정한다. 1, 2회가 스릴러 느낌으로 흘러가다 보니, 동민과 영란의 로맨스가 비집고 들어가기엔 쉽지 않겠다고 생각했다. 저도 시청자의 마음으로 드라마를 시청했다"고 말했다.

현장에서 본 전여빈에 대해선 "저와 성향이 너무 비슷했다. 작품에 대한 이야기를 할 때도 잘 맞았다. 덕분에 재밌게 로맨스 연기를 한 것 같다"며 "(전여빈의) 성격도 너무 천사 같다. '실제로 이런 분이 존재할 수 있구나' 싶을 정도였다. 연기적인 부분에 있어서도 저에게 아이디어를 많이 공유해 줬다. 저도 캐릭터에 대한 준비를 많이 하지만, 옆에서 전혀 생각지도 못한 아이디어를 제공해 줄 때가 있다. 그럴 때마다 배우로서 더욱 열의를 불태우게 된다"고 치켜세웠다. 그러면서 "전여빈의 포스는 저보다 선배인 것 같다. 실제로도 누나이다 보니, 저도 모르게 '선배'라고 각인을 을시킨 것 같다"고 웃으며 말했다.

또 시즌2 제작 가능성에 대해 "많은 분들이 마지막 회를 보시고 '시즌2가 나오려나?'하고 생각하실 것 같다. 시즌2가 나온다면, 새로운 로맨스를 기대해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

