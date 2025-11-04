"합쳐서 99세" 심현섭♥정영림 "아내 아이가 7세라는 루머 황당…웃고 넘겨"→진짜 시험관 도전 결정(정영림심현섭)

기사입력 2025-11-05 06:11


[스포츠조선 고재완 기자] 개그맨 심현섭과 아내 정영림이 진심을 담은 '2세 도전기'를 공개했다. 오랜 기다림 끝에 시험관 시술에 도전하며, 서로를 향한 애정과 유머로 가득한 부부의 일상이 시청자들의 응원을 받고 있다.

4일 유튜브 채널 '정영림 심현섭'에는 '태명: 심밤바를 위해 이제 출발합니다^^'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 두 사람은 시험관 시술 결정을 내리고 병원 방문을 앞두며 설렘과 긴장감을 감추지 못했다. 정영림은 "병원에 전화까지 다 해놨다. 이제 진짜 시작이구나 싶어서 떨린다"며 미소를 보였다. 심현섭은 "결혼 전부터 아이를 위해 노력했는데 이제는 새로운 도전"이라며 "부부싸움 조심해야 한대요. '그때 검사했는데 또 병원 가냐'며 싸운다더라"고 농담을 던졌다.

이어 "솔직히 와이프가 고생이다. 배에 주사도 맞아야 하고, 혹시나 아플까 봐 걱정된다"며 "난 영림이가 우선이다. 주사 맞다가 아프면 그게 나한테 고통"이라며 다정한 면모를 드러냈다.

이에 정영림은 "그래도 이겨내야죠. 되면 좋고, 안 되면 어쩔 수 없는 거예요. 그래도 해봐야죠"라며 "우리 나이가 합쳐서 99세인데, 그래도 노력은 해야죠"라고 담담히 말했다.


이날 영상에서 두 사람은 과거 자신들을 둘러싼 황당한 가짜뉴스에 대해서도 언급했다. 심현섭은 "결혼도 하기 전에 '정영림이 애가 일곱이다', '열둘이다' 같은 말이 돌았다"며 "가만히 있어도 애가 태어났다는 기사들이 나왔다"고 말했다. 그러면서 "우리는 그냥 웃었다. 워낙 멘탈이 강하다. 그런 걸로 상처받는 분들도 있겠지만, 우리는 유머 부부니까 오히려 웃고 넘겼다"며 "이제는 진짜 아이를 위해 도전하는 중"이라고 밝혔다.

정영림 역시 "우리는 괜찮았다"며 밝은 미소로 화답했다.

심현섭은 이번 시도를 준비하며 새삼 부모님에 대한 존경심을 드러냈다.


그는 "우리는 평생 엉덩이에만 주사를 맞았지 배에 맞은 적이 없다. 그걸 보면 엄마들은 진짜 위대하다"며 "우리 엄마는 어떻게 다섯을 낳으셨을까 싶다"고 말했다. 이어 "지금은 결과보다 과정이 더 중요하다고 생각한다. 아내가 웃을 수 있다면 그걸로 충분하다"며 애정 어린 시선을 보냈다.

한편, 심현섭 정영림 부부는 연애부터 결혼까지 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'을 을 통해 공개돼 화제를 모았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

