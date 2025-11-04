임하룡, 최양락 따귀 때린 이유…"이성미까진 참겠는데 걘 도저히 못 참겠…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 개그맨 겸 배우 임하룡이 후배 최양락에게 화를 냈던 일명 '따귀 사건'의 전말을 솔직하게 털어놓으며 웃음과 미안함을 동시에 전했다.
임하룡은 당시 상황을 생생하게 설명했다. 그는 "그때 난 나이는 많았지만 방송에선 이성미보다 후배였다. 워낙 만만하게 생겨서인지 뭐만 해도 내 말에 동조를 안 했다. 그게 반복되니까 너무 힘들었다. 주병진 차 타고 가다가 그냥 내리고, 이홍렬 차 타고 가다가 중간에 내린 적도 있다"며 "날 '노인네'라고 부르던 사람이 이성미뿐이었는데, 그게 재밌으니까 최양락도 같이 하더라. 양락이는 그때 막내였다. 그런데 '노인네, 오늘따라 왜 이래' 이 말을 다섯 번쯤 하길래 결국 못 참았다"고 고백했다.
|
이에 송승환은 "코미디언계에서 너무 유명한 일화라 안 여쭤볼 수 없었다"고 말하자, 임하룡은 "이젠 다 웃으면서 얘기할 수 있는 일이다. 양락이도 워낙 장난꾸러기였다"며 후배를 향한 애정을 드러냈다.
임하룡은 이어 "당시 나는 주로 장군, 훈장 같은 점잖은 역할을 맡았고, 심형래가 그 옆에서 빵빵 터뜨리는 역할이었다. 그래서 '임하룡은 성격도 점잖다'는 이미지가 생겼다"며 "그래도 사람인지라 한 번쯤은 터질 때가 있더라"고 너스레를 떨었다.
