임하룡, 최양락 따귀 때린 이유…"이성미까진 참겠는데 걘 도저히 못 참겠…

임하룡, 최양락 따귀 때린 이유…"이성미까진 참겠는데 걘 도저히 못 참겠더라"(원더풀라이프)

기사입력 2025-11-05 06:19


[스포츠조선 고재완 기자] 개그맨 겸 배우 임하룡이 후배 최양락에게 화를 냈던 일명 '따귀 사건'의 전말을 솔직하게 털어놓으며 웃음과 미안함을 동시에 전했다.

임하룡은 4일 공개된 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'의 "희극인 임하룡 4화 (성미까진 참겠는데 양락이는 못 참겠더라)"라는 제목의 영상에 등장했다.

이날 송승환은 "얼마 전 이성미 씨가 나와서 '예전에 임하룡 씨 놀린 거 반성한다'고 하더라"고 물었다. 이에 임하룡은 "그 사람이 반성할 성격이 아닌데?"라고 웃으며 "요즘은 많이 달라졌다. 예전엔 나를 '노인네'라고 부르더니, 이젠 '오빠, 오빠' 하더라. 예전엔 그게 정말 싫었다"고 회상했다.

임하룡은 당시 상황을 생생하게 설명했다. 그는 "그때 난 나이는 많았지만 방송에선 이성미보다 후배였다. 워낙 만만하게 생겨서인지 뭐만 해도 내 말에 동조를 안 했다. 그게 반복되니까 너무 힘들었다. 주병진 차 타고 가다가 그냥 내리고, 이홍렬 차 타고 가다가 중간에 내린 적도 있다"며 "날 '노인네'라고 부르던 사람이 이성미뿐이었는데, 그게 재밌으니까 최양락도 같이 하더라. 양락이는 그때 막내였다. 그런데 '노인네, 오늘따라 왜 이래' 이 말을 다섯 번쯤 하길래 결국 못 참았다"고 고백했다.


임하룡은 "그때 '막내까지 날 우습게 보나' 싶어서 울화통이 터졌다. 서럽기도 했다. 지금 생각하면 철없던 시절인데, 그땐 정말 속이 상했다"고 말했다.

임하룡은 "최양락이 내게만 맞은 게 아니다. 그 시절엔 다 현장에 있었다"며 "이제 그만 얘기해야 하는데, 또 얘기하게 된다. 그래도 미안하다"고 말하며 웃었다.

이에 송승환은 "코미디언계에서 너무 유명한 일화라 안 여쭤볼 수 없었다"고 말하자, 임하룡은 "이젠 다 웃으면서 얘기할 수 있는 일이다. 양락이도 워낙 장난꾸러기였다"며 후배를 향한 애정을 드러냈다.

임하룡은 이어 "당시 나는 주로 장군, 훈장 같은 점잖은 역할을 맡았고, 심형래가 그 옆에서 빵빵 터뜨리는 역할이었다. 그래서 '임하룡은 성격도 점잖다'는 이미지가 생겼다"며 "그래도 사람인지라 한 번쯤은 터질 때가 있더라"고 너스레를 떨었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

