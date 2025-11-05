이장우♥조혜원, 꿀 뚝뚝 신혼 모드 공개…“자기야~ 막걸리 사올까”

|
[스포츠조선 이유나 기자] 배우 이장우가 조혜원과 결혼 전부터 신혼 부부 같은 깨소금 일상을 공개했다.
4일 방송한 MBC '시골마을 이장우2' 마지막 회에는 조혜원이 등장해 이장우와의 결혼 전 한집살이 하는 듯한 모습을 보여줬다.
촬영을 담당한 예비신부 조혜원은 이장우에게 "자기야~"라고 다정하게 말하면서 "막걸리 사올까"라고 물어 꽁냥꽁냥한 모습을 엿보였다.
이날 이장우를 만난 박나래는 "너 아직 프러포즈 안했지. 신혼여행 정했냐"라고 물었다. 이장우는 "아직 못 정했다"고 털어놨다.
박나래는 "내가 혜원이에게 어떤게 좋으냐고 리스트를 만들어 보여줬다. 미국 횡단하는 캠핑카 신혼여행 가자고 했다며? 최악이다"라고 공개했다. 이장우는 "누나가 뭐라고 했다고 해서 안가기로 했다"고 쑥쓰러워했다.
이장우는 "프러포즈 하기로 했다"며 "박나래 누나가 도와주면 같이 이야기해서 해보겠다"고 용기를 냈다.
한편 이장우는 배우 조혜원과 8년 열애 끝에 오는 11월 23일 결혼식을 올린다.
