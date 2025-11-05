[인터뷰②] '착한 여자 부세미' 전여빈 "♥진영과 러브라인 호불호..아쉽고 죄송"

기사입력 2025-11-05 08:04


[인터뷰②] '착한 여자 부세미' 전여빈 "♥진영과 러브라인 호불호..아…
사진제공=매니지먼트mmm

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 전여빈(36)이 진영과의 갑작스러운 러브라인에 대해 언급했다.

전여빈은 4일 오전 서울 강남구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 지니TV오리지널 '착한 여자 부세미'(현규리 극본, 박유영 연출)의 종영 인터뷰에 임했다. '착한 여자 부세미'에는 김영란(전여빈)과 전동민(진영)의 러브라인이 갑작스럽게 등장하면서 시청자들의 호불호 갈리는 평을받아야 했다. 전여빈은 "제가 합류했을 때부터 이 작품은 범죄 스릴러 장르는 아니었다. 모든 것이 버무러진 장르라는 얘기를 들었다. 로맨스와 코믹, 휴먼이 가장 큰 비중을 차지하고 거기에 짙은 색을 얹어주는 것이 범죄 스릴러였기에 오히려 범죄 스릴러는 낮은 비중이었다. 어떻게 보면 시청자 분들이 1, 2회 때 짙은 범죄 스릴러 면모를 보시다가 로맨스를 갑자기 느끼셨을 수도 있는데, 작가님은 사람의 온기를 느껴본 적 없던 영란이에게 주고 싶었던 삶의 따스함, 온기를 느낄 수 있는 행보, 인간 사이에 나눌 수 있는 사랑에 대해 말하고 싶었던 것 같다. 저도 그 세계에 동의하고 들어갔기에 방해라고 생각하지 않았고, 오히려 달려가야 할 지점이라고 생각한 것 같다"고 말했다.

이어 전여빈은 "진영 씨는 워낙 조용한 친구인데 모든 사람을 조용히 다 챙기는 사람이더라. 어떻게 보면 영란이가 더 드러나는 순간에도 진영이는 뒤편에 서서 지지를 많이 해줬다. 우리 드라마가 항상 잘 될 거라고 자기 캐릭터가 잘 드러나지 않는 순간에도 너무 진심을 다해서 우리 드라마를 향해 응원해주고 자리를 지켜준 친구였다. 후반부에서도 변함없이 그런 자세를 보여줬다"고 했다.


전여빈은 또 "로맨스에 있어서는 시청자 분들이 호불호를 보여주셨잖나. 괜히 미안하게 느껴지기도 하더라. 얼마나 진심을 다해서 '착한 여자 부세미'가 잘 될 수 있게 화합해준 정말 큰 기둥 같은 친구였는데, 동민이의 따뜻하고 담백한 본성은 진영이의 본성과 닮았기에 그런 캐릭터가 구현된 게 아닌가 싶다"고 말했다.

그러나 러브라인이 갑작스럽다는 평은 계속해서 이어졌다. 전여빈은 "어느 순간 갑자기 마음이 발현이 됐을 것 같다. 엄마가 처음 무창에 찾아왔을 때 동민이가 찾아와서 '혹시 필요한 게 있으면 이야기를 하라'는 대사를 하는데, 그 신을 연기하면서 갑자기 뜨거워지는 걸 느낄 수 있었다. 연인으로서 설레는 것보다는 어떤 한 사람이 걱정이 되고 안부를 묻는 것 자체에 진짜 떨리는 것 이상의 애정이 느껴지는 순간이라는 기분이 들었다.너무 신기한 게 저 혼자만의 감정인 줄 알았는데 감독님도 그 장면에서 로맨스가 아주 많은 설명이 없더라도 마음이 뜨거워졌다고 하더라. 사랑에 빠진다는 게 '나를 얼만큼 사랑해?'의 대답은 들을 수 있어도 결코 설명할 수 없을 것이라는 생각이 든다. 그런 감정을 영란이랑 동민이도 주고받지 않았을까. 만약 그게 시청자 분들에게 닿지 못했다면, 그건 제가 표현적으로 더 섬세한 연기를 못했던 것 때문이 아닐까 싶다. 만약 그랬다면 제가 아쉽고 죄송한 마음을 부친다. 조금 더 디테일한 연기로 사랑에 빠지는 과정을 마음에 잘 담을 수 있도록 해보겠다"고 했다.

'착한 여자 부세미'는 인생 리셋 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마. 전여빈은 극중 흑수저 경호원에서 재벌가의 후계자 자리까지 오르는 인물 김영란을 연기하며 극중 부세미라는 부캐까지 소화해냈다.

'착한 여자 부세미'는 2.4% 시청률로 출발해 6.3% 시청률을 찍으며 시청자들의 큰 사랑을 받았다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

