김똘똘, 빈집서 기절할 뻔?…녹화 중 모두가 놀란 '돌발 사태'(홈즈)

[스포츠조선 정빛 기자] 김똘똘이 빈집을 임장하다 비명을 지른다.
전라남도 여수시 낭도에 도착한 김숙은 "낭도는 여의도의 두 배 정도 되는 면적이다. 화산지형이라 물이 귀한 마을"이라고 소개한다.
세 사람이 도착한 곳은 마을 가장 안쪽에 위치한 집으로 감나무가 있는 넓은 앞마당에선 낭도 바다 뷰를 막힘없이 감상할 수 있다고 한다. 어디서도 보지 못한 집 앞 특별 기본 옵션을 소개한 김숙은 "섬에서는 이것이 있으면 집값이 상승한다" 고 말해 궁금증을 자아낸다.
고성 바닷가 생활 10년 차 하재숙은 바닷가 집을 임장할 때 유의점을 소개한다. 그는 "바다 근처 집은 부식에 취약하다. 전기가 잘 들어오는지 확인하고, 비상시 자가발전기가 있는지 체크해 보는 것이 좋다. 또, 단열에도 취약해 난방비가 많이 들 수 있다."며, 다양한 주의 사항을 소개해 눈길을 끈다.
이어, 세 사람은 낭도만의 특별한 주조장을 찾는다. 우물을 직접 파서 그 물로 막걸리를 만들어 파는 곳으로 135년 된 고택이 함께 있는 곳이라고 한다. 우물에서 끌어 올린 물을 시음한 하재숙은 "철분 성분 때문에 물에서 쇠 맛이 난다"라고 소감을 밝힌다.
막걸리와 함께 서대회무침, 해초비빔밥 등 잘 차려진 여수 한 상차림에 연신 감탄사를 내뱉은 세 사람은 역대급 먹방을 선보인다고 해 눈길을 끈다.
배 타고 바닷길 임장! 여수 편은 6일 목요일 오후 10시 MBC '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com