[공식] 군필자로 돌아왔다..BTS 지민·정국, '이게 맞아?!' 시즌2…

기사입력 2025-11-05 09:33


[스포츠조선 문지연 기자] 방탄소년단(BTS) 정국과 지민의 여행기 '이게 맞아?! 시즌2'가 공개된다.

디즈니+가 오는 12월 3일, 방탄소년단 지민과 정국의 두 번째 우정 여행기를 담은 '이게 맞아?! 시즌2'의 단독 공개를 확정하고 티저 이미지를 공개해 이목을 집중시킨다. '이게 맞아?! 시즌2'는 전역 후 다시 떠난, 예고 없이 시작된 지민과 정국의 두 번째 예측불가 우정 여행을 담은 디즈니+의 오리지널 시리즈.

2024년 8월 공개된 '이게 맞아?!'는 군 입대 전 잊지 못할 추억을 남기기 위해 떠난 두 사람의 즉흥 여행기로, 전세계 디즈니+ 구독자들의 폭발적인 사랑을 받았다. 이 같은 뜨거운 반응에 힘입어, 새롭게 돌아온 '이게 맞아?! 시즌2'는 다채로운 여정과 한층 풍성해진 구성으로 완성된 여행기로 다시 한번 전 세계 구독자들의 설렘을 자극한다.

이번에 공개된 티저 이미지에는 지민과 정국이 방문한 스위스와 베트남 다낭의 좌표와 다채로운 아이콘이 담겨, 두 사람의 또 한 번 특별한 여정의 시작을 알린다. 특히, 전역 후에 다시 떠난 이번 여행은 예고 없이 찾아온 제작진에 의해 포착된 두 사람의 솔직하고 자연스러운 일상 모습도 담겨 더욱 기대를 더한다.

'이게 맞아?! 시즌2'는 지민과 정국이 스위스와 베트남 다낭으로 떠난 12일간의 웃음과 낭만이 가득한 여행기를 총 8화에 걸쳐 담았다. 미니멀리즘 여행을 표방하며 20인치 캐리어 하나만 들고 목적지와 일정조차 모른 채 떠난 두 사람의 예측불가한 우정 여행은 한층 자유롭고 진솔한 청춘의 순간을 보여주며 기대감을 높인다. 아름다운 스위스의 풍광과 활기찬 베트남 다낭의 풍경, 현지의 생동감 넘치는 액티비티와 음식, 그리고 여전한 두 사람의 유쾌한 케미스트리가 어우러져 웃음과 낭만이 가득한 예측불가 여행의 즐거움을 선사할 것이다.

다시 돌아온 방탄소년단 지민과 정국의 예측불가 우정 여행을 담은 디즈니+의 오리지널 시리즈 '이게 맞아?! 시즌2'의 1~2화는 12월 3일 디즈니+에서만 단독 공개되며, 이후 매주 수요일 2편씩 총 8개의 에피소드를 만나 볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

