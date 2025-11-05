'임신 막달' 이시영, 홀로 공주님 출산 준비 중..."아들과 마지막 캠핑"

기사입력 2025-11-05 10:29


'임신 막달' 이시영, 홀로 공주님 출산 준비 중..."아들과 마지막 캠…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 이시영이 아들을 데리고 출산 전 마지막 캠핑 추억을 쌓았다.

4일 유튜브 채널 '뿌시영'에서는 '출산 전 마지막 캠핑'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 이시영은 "뭔가 혼자 찍으려니까 힘들다"라며 셀프 카메라를 들고 촬영을 시작했다.

이시영은 "길었던 추석 연휴에 지인들과 캠핑 다녀왔어요. 그리고 제 주변에 얼마나 좋은 사람들이 많은지, 또 그게 얼마나 감사한 일인지 다시 한번 깨닫게 되는 여행이었어요"라 고백했다.

이어 "8개월 차에 접어들어 몸도 무겁고 컨디션도 마음 같지 않았지만 정윤이 그리고 친구들과 함께하니 너무 즐겁고 행복했습니다. 나중에도 오래오래 다시 꺼내볼 거 같아요. 모두들 행복하세요. 언제나 건강이 최고"라며 안부를 전했다.


'임신 막달' 이시영, 홀로 공주님 출산 준비 중..."아들과 마지막 캠…
영상에서 이시영은 "저희는 지금 전남 화순에 가고 있다. 3시간 왔는데 더 가야 한다. 지인분의 친하신 분이 캠핑장을 하셔서 2박 3일 재밌게 놀아보자 했다. 저희 다 하면 10명 넘을 거 같다. 지금 차 안에는 아들 정윤이랑 친구랑 가고 있다"라고 설명했다.

캠핑장에 도착한 이지영은 카라반의 아기자기한 내부를 보여주면서 엄마의 친구들과 즐겁게 놀고 있는 아들 정윤이를 보며 흐뭇해하기도 했다.

캠핑장에서 마술 공연을 본 이시영 일행들은 즐거운 야식 타임을 가지며 행복한 추억을 쌓았다.


'임신 막달' 이시영, 홀로 공주님 출산 준비 중..."아들과 마지막 캠…

이시영은 "정윤이는 마술을 배우고 있다. 너무 좋은 사람들이랑 캠핑장 오니까 제 마음도 너무 편하고 정윤이도 마음 편하게 맡길 수 있어서 너무 행복한 3일을 보내고 있다. 정윤이가 너무 좋아해서 좋다"라 고백했다.

이어 "제가 이제 막달이라 마음처럼 잘 못 놀아주는데 삼촌 이모들이 수영도 해주고, 놀이도 해줬다. 목욕도 다른 삼촌이 시켜줬다. 굉장히 오늘 행복하다"라며 벅찬 감정을 공유했다.

아들 정윤이는 배운 마술을 엄마에게 자랑해 이시영을 흐뭇하게 했다.

한편, 배우 이시영은 2017년 비연예인과 결혼, 슬하 아들 하나를 뒀으나 지난 3월 이혼 소식을 알렸다.

이후 이시영은 이혼 4개월 만인 지난 7월 결혼 생활 중 냉동 보관한 배아를 이식해 둘째 임신을 발표해 화제가 됐다.

또한 이시영은 최근 둘째가 '공주님'임을 알리며 성별을 공개하기도 했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성시경 매니저 만행, 내부 폭로 나왔다…“티켓 횡령만 수억원” 파문

2.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

3.

故 전유성, 떠나기 전 김신영에 10만 원 줬다...제자에 마지막 선물 ('신여성')

4.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

5.

조정석, 촬영 지각한 선배 이서진에 일침 "이 업계는 시간 약속 중요해"

연예 많이본뉴스
1.

성시경 매니저 만행, 내부 폭로 나왔다…“티켓 횡령만 수억원” 파문

2.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

3.

故 전유성, 떠나기 전 김신영에 10만 원 줬다...제자에 마지막 선물 ('신여성')

4.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

5.

조정석, 촬영 지각한 선배 이서진에 일침 "이 업계는 시간 약속 중요해"

스포츠 많이본뉴스
1.

친정팀 맹폭한 김희진, '은퇴 안 하길 잘했네’ 완벽 부활 [수원 현장]

2.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 비판..."역대 최악 공격력" 또 공격수 찾는 토트넘, 프랭크 감독 '전화 찬스'까지 예고

3.

김하성, 1억달러 어림없다! 美 통계전문 매체 "3년 5000만달러" 예측...결국 수요가 관건

4.

폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나와. "기분 좋다. 유니폼도 교환했다"[고양 코멘트]

5.

'코시 우승 경험자 전부 집합?' 9위팀 한 맺혔나, 왜 작심하고 새 멤버 모으나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.