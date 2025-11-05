'프리스타일' 윤보미·승희 "에이핑크·오마이걸 활동이 팀 매니저에 도움"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 윤보미와 승희가 걸그룹 경험이 레이싱 팀 매니저에 어떤 영향을 줬는 지를 밝혔다.
'탑기어 코리아'로 자동차 예능 신드롬을 이끈 김영화 PD, 최영락 PD, 이병각 PD와 '대탈출: 더 스토리' 이우형 EP가 뭉쳐 화제를 모으고 있다.
특히 티빙은 최근 몇 년간 야구 예능과 중계를 통해 '야구에 강한 플랫폼'이라는 이미지를 확고히 했다. 그럼에도 이번에 레이싱이라는 다소 마니악한 장르를 선택, 궁금증을 높인다.
출연진은 국내 최정상급 드라이버 10인과 개성 만점 연예인 팀 매니저 10인으로 구성됐다. 레이싱에는 드라이버 김동은, 황진우, 한민관, 박규승, 노동기, 최광빈, 이창욱, 김화랑, 박시현, 김시우가 참여하며, 연예인 팀 매니저 데니안, 유이, 윤보미, 곽범, 경수진, 정혁, 승희, 조진세, 엄지윤, 윤하정과 1:1로 호흡을 맞춘다.
'팀 금호타이어' 이창욱 선수·윤보미, '팀 치지직' 박시현 선수·정혁, '팀 토요타 갖주 레이싱' 최광빈 선수·곽범, '팀 소닉' 김시우 선수·승희, '팀 KT텔레캅' 황진우 선수·유이, '팀 올리브영 오늘드림' 김화랑 선수·윤하정, '팀 푸르지오' 한민관 선수·경수진, '팀 신한은행 땡겨요' 김동은 선수·조진세, '팀 온스타일 라이브쇼' 노동기 선수·엄지윤, '팀 N2' 박규승 선수·데니안이 출격한다.
각 팀의 매칭에 대해서는 김 PD는 "각 스폰서에 어울리고, 잘 맞는 드라이버와 매니저의 합을 기대하면서 팀을 매칭을 했다. '탑기어 코리아'는 자동차 주인공이었던 프로그램이라 생각드는데, '슈퍼레이스 프리스타일'은 자동차보는데 레이서들의 캐릭터로 만드는 서사가 중심이 되는 프로그램이다"고 밝혔다.
무엇보다 매니저 중 걸그룹과 레이싱이라는 조합이 눈길을 끈다. 윤보미와 승희는 각각 에이핑크와 오마이걸로 K팝이라는 레이싱에서 스퍼트를 지르는 팀이자, 오랜 연차에도 현역으로 팀워크를 완성시키며 팀플레이를 보여주고 있는 대표적인 멤버들이다.
윤보미는 "에이핑크 활동에서도 멤버들의 서포트가 있었기에 할 수 있었다. 그래서 이번에 함께 하면서, 한 선수를 위해 팀원들이 서포트를 열심히 해주는 모습을 보고 제 그룹 활동과 비슷하다는 마음이 들었다"고 밝혔다.
승희는 "저도 오마이걸 활동을 하면서 배웠던 팀워크를 잘 참고를 했다. 저도 오마이걸하면 몽환, 청순 이런 걸 해서 레이싱과 거리가 멀다고 생각했다. 그래서 섭외가 와서 놀랐다. 사실 오마이걸은 늦게 1위했는데, 김시우 선수님이 이번에 빠르게 스피디하게 달리는 것 보고 스트레스가 해소되더라"며 웃었다.
티빙 오리지널 '슈퍼레이스 프리스타일'은 오는 7일(금) 티빙과 웨이브를 통해 첫 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com