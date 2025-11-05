[SC현장]야구 끝나자 엔진 켰다…티빙, 이번엔 서킷으로 달릴 '슈퍼레이…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 티빙이 엔진의 굉음과 함께 레이싱 서킷의 불꽃을 터뜨린다.
'탑기어 코리아'로 자동차 예능 신드롬을 이끈 김영화 PD, 최영락 PD, 이병각 PD와 '대탈출: 더 스토리' 이우형 EP가 뭉쳐 화제를 모으고 있다.
|
출연진은 국내 최정상급 드라이버 10인과 개성 만점 연예인 팀 매니저 10인으로 구성됐다. 레이싱에는 드라이버 김동은, 황진우, 한민관, 박규승, 노동기, 최광빈, 이창욱, 김화랑, 박시현, 김시우가 참여하며, 연예인 팀 매니저 데니안, 유이, 윤보미, 곽범, 경수진, 정혁, 승희, 조진세, 엄지윤, 윤하정과 1:1로 호흡을 맞춘다.
'팀 금호타이어' 이창욱 선수·윤보미, '팀 치지직' 박시현 선수·정혁, '팀 토요타 갖주 레이싱' 최광빈 선수·곽범, '팀 소닉' 김시우 선수·승희, '팀 KT텔레캅' 황진우 선수·유이, '팀 올리브영 오늘드림' 김화랑 선수·윤하정, '팀 푸르지오' 한민관 선수·경수진, '팀 신한은행 땡겨요' 김동은 선수·조진세, '팀 온스타일 라이브쇼' 노동기 선수·엄지윤, '팀 N2' 박규승 선수·데니안이 출격한다.
각 팀의 매칭에 대해서는 최 PD는 "각 스폰서에 어울리고, 잘 맞는 드라이버와 매니저의 합을 기대하면서 팀을 매칭을 했다. '탑기어 코리아'는 자동차 주인공이었던 프로그램이라 생각드는데, '슈퍼레이스 프리스타일'은 자동차보는데 레이서들의 캐릭터로 만드는 서사가 중심이 되는 프로그램이다"고 밝혔다.
이 EP는 "서바이벌 프로그램이다. 그런 만큼, 선수들의 자존심을 걸고 하는 대결이다. 매니저분들도 중요하지만 무엇보다 잘 몰랐던 선수분들을 알게 돼고, 매력도 전해지는 프로그램이 될 것이라 생각한다. 매니저분들의 도움이 필요할 거라 생각한다. 케미 있게 접근한 것 같다"고 말했다.
|
|
윤보미는 "에이핑크 활동에서도 멤버들의 서포트가 있었기에 할 수 있었다. 그래서 이번에 함께 하면서, 한 선수를 위해 팀원들이 서포트를 열심히 해주는 모습을 보고 제 그룹 활동과 비슷하다는 마음이 들었다"고 밝혔다.
승희는 "저도 오마이걸 활동을 하면서 배웠던 팀워크를 잘 참고했다. 저도 오마이걸하면 몽환, 청순 이런 걸 해서 레이싱과 거리가 멀다고 생각했다. 그래서 섭외가 와서 놀랐다. 그런데 오마이걸은 늦게 1위했는데, 김시우 선수님이 이번에 빠르게 스피디하게 달리는 것 보고 스트레스가 해소되더라"며 웃었다.
|
|
|
|
|
|
여기에 자동차에 대한 깊은 이해와 예능감을 두루 갖춘 MC 김진표와 god 박준형이 합류해, 현장의 박진감과 예능적 에너지를 더한 빈틈없는 진행을 보여줄 전망이다.
|
최 PD는 "어차피 진행은 (김)진표 형이 하고, (박)준형 형은 자동차에 관한 정보력이 높다"라고 거들었다. 그러자 박준형은 "걱정 안 하셔도 된다. 많이 편집된다. 제가 말하는 것은 비방용이 많다. 그래도 제가 좋아하는 차도 보고, 출연료도 받아서 너무 고맙다"며 웃었다.
티빙 오리지널 '슈퍼레이스 프리스타일'은 오는 7일(금) 티빙과 웨이브를 통해 첫 공개된다.
|
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com