전여빈, '부세미' 촬영장서 미담 터졌다…아역배우母 "서슴없이 마음 건네줘" [SC이슈]

기사입력 2025-11-05 19:22


전여빈, '부세미' 촬영장서 미담 터졌다…아역배우母 "서슴없이 마음 건네…
전여빈. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전여빈의 훈훈한 미담이 전해졌다.

아역 배우 양우혁의 어머니는 4일 개인 계정에 "촬영장에서 마주치면 항상 '너무 보고 싶었다'고 먼저 말해주고, 비 올 땐 우산도 씌워주고, 연기 리딩도 함께 해주고, '내 물 먹어도 돼, 그냥 입 대고 먹어'하고 서슴없이 건네주던 그 마음까지"라고 글을 올렸다.

이어 "촬영 들어가기 전에 꼭 합도 맞춰보고 디렉션도 많이 해주시면서 감정이 자연스럽게 올라올 수 있게 항상 이야기를 많이 해주셨다"며 "마지막 회를 보면서도 헤어지기 싫은 우혁이 주원이. 정말 하고 싶은 말이 한가득. 마음은 그곳에 머무른다. 사랑한다. 우리 부세미 쌤"이라고 덧붙였다.


전여빈, '부세미' 촬영장서 미담 터졌다…아역배우母 "서슴없이 마음 건네…
사진 출처=양우혁 모친 개인 계정
양우혁은 4일 종영한 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'에서 전동민(진영)의 아들 전주원 역을 맡았다.

한편 '착한 여자 부세미'는 전국·수도권 시청률 7.1%(닐슨코리아 집계)로 자체 최고 시청률을 기록하며 막을 내렸다. 뿐만 아니라, 2025년 ENA 드라마 중 최고 시청률을 기록하는 영예를 누리기도 했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박성광, 올해도 故박지선 납골당 찾았다…"오빠가 늦었다, 넌 그대로네" [SCin스타]

2.

"♥김연아 사랑을 가진 남자" 고우림, 요리까지 잘하는 매력 연하남..7일 '편스토랑' 뜬다

3.

방탄 RM, 가족사진 공개했다..똑닮은 붕어빵 비주얼, 우월한 유전자

4.

'류수영♥' 박하선, 피부과 시술 찐 후기.."뒤늦게 레이저, 왜 진작 안 했는지"

5.

브라이언, '300평 대저택'서 스케일 큰 보물찾기 진행...깜짝 호화 디너까지

연예 많이본뉴스
1.

박성광, 올해도 故박지선 납골당 찾았다…"오빠가 늦었다, 넌 그대로네" [SCin스타]

2.

"♥김연아 사랑을 가진 남자" 고우림, 요리까지 잘하는 매력 연하남..7일 '편스토랑' 뜬다

3.

방탄 RM, 가족사진 공개했다..똑닮은 붕어빵 비주얼, 우월한 유전자

4.

'류수영♥' 박하선, 피부과 시술 찐 후기.."뒤늦게 레이저, 왜 진작 안 했는지"

5.

브라이언, '300평 대저택'서 스케일 큰 보물찾기 진행...깜짝 호화 디너까지

스포츠 많이본뉴스
1.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

2.

'韓 새 역사 썼다'→'골든보이' 이강인도 환호, U-17 대표팀 드디어 멕시코 잡았다…'구현빈→남이안 연속골' 2-1 제압

3.

"번리전 골, 나도 잘 알아" 판 더 펜 75m 원더골에 손흥민 EPL 급소환…'와우' 美에서 전한 축하 메시지에 또 감동

4.

"SON 공백 있다" 감독 공식 입장, 바보 같은 토트넘 눈물 흘려도 싸다..."보강 왜 안했어? 예견된 참사...대가 치르는 중" 맹비판

5.

9일 뒤면 또 역사를 본다! 오타니=MVP에 얽힌 대기록 5가지...그러나 만장일치 가로막을 그 변수?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.