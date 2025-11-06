지드래곤, 빅뱅 리더로서 가장 힘든 순간 "멤버들 잘못·사생활은 별개의 일"

기사입력 2025-11-06 06:31


[스포츠조선 조윤선 기자] 지드래곤이 빅뱅 리더로서 가장 힘들었던 순간에 대해 밝혔다.

5일 방송된 MBC '손석희의 질문들'에는 지드래곤이 게스트로 출연했다.

이날 손석희는 "지드래곤이 과거 한 인터뷰에서 '아이돌 그룹의 모범 답안이 되고 싶다'고 했다. 빅뱅은 아이돌의 모범 답안이 됐냐"고 질문했다.

지드래곤은 "잘 모르겠다"며 웃음을 지었다. 이어 "나의 의견은 모범 답안은 되고 싶었으나 되지 못했다"며 "모범 답안은 아니라는 게 결론이다"라고 답했다.

또 손석희는 "빅뱅도 멤버들이 풍파를 겪었는데 리더로서 언제 제일 힘들었냐"는 질문을 던졌다. 이에 지드래곤은 "내가 잘못했을 때다. 멤버들의 잘못이 됐던 사생활이든 사실 그건 별개의 일이고 나한테 리더로서 가장 힘들었을 때는 내가 팀에 피해를 주거나 잘못을 저질렀을 때"라며 "자의건 타의건 그런 상황이 벌어지면 팀 전체가 흔들릴 수 있는 문제이다 보니까"라고 솔직하게 털어놨다.


내년 빅뱅 데뷔 20주년 공연을 준비 중이라는 지드래곤은 "20주년을 맞이할 거라고는 생각해 본 적이 없지만 이제는 솔직히 20주년을 맞이하게 되니까 사람이 참 신기한 게 30주년을 기대까지는 아니지만 '30주년이 가능할 수도 있네'라고 미리 생각은 하게 된다"고 밝혔다.

한편 지드래곤은 결혼 계획을 묻자 "갈 때 가지 않겠냐"며 "안 가본 세계라서 너무나도 가보고 싶다. 나한테는 아무래도 지금 가장 미지의 영역인 것 같다"며 미소 지었다.

이어 "빅뱅 멤버 중에서는 태양이 결혼도 하고 아이 아버지다. (태양의) 아이를 만나러 가서도 '아빠 친구야'라고 하는 내 모습을 보는 것도 굉장히 신기하다고 느낀다"며 "나도 곧 어느 순간 (아버지가) 되어있을 거 같은데 너무 기대되고 걱정된다"고 말했다.

