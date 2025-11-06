전진, 눈물로 떠나보낸 父 찰리박 2주기..."며느리 류이서와 행복하게 …

|
[스포츠조선 김수현기자] 신화 전진의 부친이자 가수 찰리박이 떠난지 2년이 흘렀다.
故 찰리박의 마지막은 아들 전진과 며느리 류이서가 지켰다. 당시 전진은 찰리박과 3년 넘게 절연한 상태였지만 상주로서 빈소를 지켰다.
1979년 미8군 무대에서 색소폰 연주자로 첫 데뷔한 故 찰리박은 '카사노바 사랑', '리콜렉션', '아버지의 아버지' 등 곡을 발표했다.
그러면서도 아들 전진과 며느리 류이서의 웨딩 사진을 휴대폰 배경으로 해둔 그는 "나하고 연락 안 하기로 했다. 입이 두 개라도 말을 못 한다. 내 탓이 크기 때문에 아들을 원망할 일이 없다"고 털어놨다.
故 찰리박은 "계속 사업에 실패하니까 가정에 신경을 못 썼다"라고 속상한 마음을 드러냈다.
이어 "아들이 금전적인 지원과 투자를 해줬었다. 그래서 항상 미안하게 생각하고 있다. 내가 아프니까, 건강한 모습을 못 보여줘서 더 미안하다. 병원비도 2천만원이 넘었는데 아들이 다 냈다. 아들이 재활병원 가라고 했는데, 내가 가지 않겠다고 했다"고 고백했다.
그러면서도 "아버지는 신경 쓰지 말고 앞으로 본인 인생, 미래만 신경 쓰고 이서하고 알콩달콩 건강하게 행복한 삶 누렸으면 좋겠다는 바람이 엄청 크다"고 아들에 대한 애정을 전하기도 했다.
