안소희 "예전엔 가장 많이 듣던 말이 '소희씨, 기분 괜찮아요?'였다…낯…

[스포츠조선 고재완 기자] 원더걸스 출신 안소희가 예전 가장 많이 들었던 말을 떠올렸다.
5일 방송한 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희·이하 라스)는 박진영, 안소희, 붐, 권진아가 함께하는 'JYPick 읏 짜!' 특집으로 꾸며졌다.
유세윤이 "지금은 얼굴에 미소가 장착돼 있다"고 말하자 안소희는 "나이가 들어서 편안해지기도 했고 박진영 PD님 신곡 홍보하러 간다니까 같이 재미있게 녹화할 수 있겠다고 생각했다"고 답했다.
덧붙여 박진영은 "오랜만에 소희랑 식사를 하는데 잠깐의 정적도 못참고 질문을 계속 하더라"며 "우리 소희가 그런애가 아니었다. 유튜브를 하면서 사회생활을 시작한 것 같다. 참다못해 '소희가 가만있어도 돼'라고 했다"고 웃었다. 이에 안소희는 "계속 유튜브를 혼자 진행하다보니까 약간 진행병이 생겼다. 정적을 참기 힘들고 공백이 있으면 내가 말을 하게 된다"라고 해명했다.
안소희는 또 근황에 대해 "무대와 술에 빠져 바쁘게 지내고 있다. 2년 전부터 연극을 시작했다. 너무 재미있다. 무대가 주는 설렘이 다시 생각나더라"라며 "술은 빠진 것은 아니고 와인을 좋아한다. 화이트와인을 좋아했는데 협업을 제안해주셔서 하고 있다"라고 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com