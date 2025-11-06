[SC리뷰] 하승리, 알고 보니 '이복 동생' 있었나…父황동주와 거리두기 예고 ('마리와 별난 아빠들')

기사입력 2025-11-06 08:19


사진 출처=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '마리와 별난 아빠들' 하승리가 조용할 날이 없는 가족 사이에서 속앓이를 했다.

5일 방송된 KBS1 일일드라마 '마리와 별난 아빠들'(극본 김홍주, 연출 서용수) 18회에서는 강마리(하승리)가 아빠 강민보(황동주)의 미국 딸 '제니퍼'의 존재를 가족들에게 알려야 할지 고민에 빠졌다. 마리는 이후 자신을 위해 펼쳐진 서프라이즈 파티에서 엄마 주시라(박은혜)와 친척 이모 윤언경(조향기)이 싸우는 것을 목격했다.

마리는 엄마 시라에게 민보의 다른 가족 유무를 물어봤지만, 시라는 "네 아빠한테 여동생 하나 있어"라며 미국 딸의 존재에 대해선 전혀 알지 못한다는 듯 말했다. 결국 마리는 진실을 알리지 못한 채, 민보와 함께 사는 일을 힘겨워하는 엄마를 위해 말을 아꼈고, 남자친구 이강세(현우)에게만 속내를 털어놔 애잔함을 자아냈다.

마리의 복잡한 마음을 알 리 없는 민보는 인턴을 앞둔 딸을 위해 정장을 선물하며 "그동안 못 해준 걸 하나씩 해주고 싶다"고 말해 가슴 찡한 부성애를 드러냈다. 그러나 마리는 제니퍼 이야기를 꺼내지 못한 채, 한집살이에 대한 그의 기대 섞인 미소만 바라볼 수밖에 없었다.

마리의 인턴 합격을 축하하기 위한 서프라이즈 파티도 열렸다. 진기식(공정환)의 제안으로 마련된 자리였지만, 윤언경(조향기)은 잘난 딸 마리를 둔 친척 시라의 콧대를 꺾기 위해 가족들 몰래 민보까지 초대했다.


사진 출처=KBS
결국 엄기분(정애리)의 집에는 마리네 세 식구를 비롯해 민보, 기식, 언경, 진솔(정한솔)까지 총출동하며 긴장감 넘치는 식사 자리가 시작됐다. 기분과 윤순애(금보라)의 갈등이 수면 위로 드러난 가운데, 솔이의 알러지 반응을 둘러싼 말다툼으로 분위기는 최악으로 치달았다.

방송 말미 시라는 마리를 무시하는 언경의 태도에 "넌 네 아들만 보이고 내 딸은 안 보이니?"라며 분노했고, 결국 케이크를 집어 들어 언경의 얼굴에 던졌다. 언경 역시 케이크를 들고 시라에게 맞불을 놓으며 현장은 순식간에 아수라장이 됐다. 케이크 난투극으로 시작된 두 가족의 대치가 향후 어떤 후폭풍을 불러올지 이목이 집중된다.

한편 KBS1 '마리와 별난 아빠들' 19회는 6일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

