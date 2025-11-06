‘모범택시3’ 강보승 감독 “더 독해진 빌런·컬러풀한 복수, 쾌감 극대화”

기사입력 2025-11-06 08:48


‘모범택시3’ 강보승 감독 “더 독해진 빌런·컬러풀한 복수, 쾌감 극대화…

[스포츠조선 조민정 기자] SBS 금토드라마 '모범택시3'가 돌아온다. 시즌마다 통쾌한 사적 복수극으로 사랑받아온 '모범택시'의 세 번째 시리즈가 오는 21일 첫 방송을 앞두고, 연출을 맡은 강보승 감독이 직접 시즌3의 관전포인트를 전했다.

강보승 감독은 "'모범택시'라는 세계관의 출발을 함께한 사람으로서 이번 시즌을 맡게 돼 의미가 남다르다"며 "시즌3는 처음 그렸던 소박한 목표와 진정성을 잊지 않고 만들었다"고 소회를 밝혔다. 시즌1에서 조연출로 참여해 작품의 뼈대를 함께 세운 그는, "오상호 작가와 대본 한 줄 한 줄을 만들어가는 작업부터 다양한 에피소드, 새로운 장르의 시도까지 직접 논의하며 더 치밀한 시즌을 완성했다"고 덧붙였다.

이번 시즌의 가장 큰 차별점은 악의 축, '빌런'에 있다. 강 감독은 "무지개 5인방의 캐릭터는 변함없다. 이들은 갑자기 성격이 바뀌거나 관계가 달라지지 않는다. 결국 '변수'를 키워야 극의 재미가 커진다 판단했고, 전 시즌과 확연히 다른 악랄한 빌런들이 등장한다. 각 에피소드마다 빌런 캐릭터 구축과 배경, 미술에도 심혈을 기울였다"고 밝혔다. 실제로 빌런으로 합류한 배우들의 강렬한 연기 에너지가 생생하게 살아나도록 카메라 앵글도 신경 썼다고 귀띔했다.

'모범택시' 시리즈는 매 시즌 현실 사회의 뜨거운 이슈와 피해자, 생존자들의 이야기를 소재로 삼아왔다. 강 감독은 "히어로의 동기는 감정에서 온다. 형사가 아닌 택시회사 직원들이 악인을 쫓는 당위성, 즉 정의감이 생생하게 드러나야 한다. 그래서 이번엔 피해자 대신 '생존자'라는 표현을 쓰고 그들의 감정선을 깊이 있게 연출하려 노력했다. 이 감정들이 쌓일수록 복수 대행의 쾌감이 더 커질 것"이라고 강조했다.

무지개 5인방의 팀워크도 한층 견고해졌다. 강 감독은 "이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람 모두 워낙 손발이 잘 맞아 촬영 현장이 빠르게 돌아간다. 이 팀워크야말로 '모범택시' 시리즈의 힘"이라며 멤버들에 대한 애정도 숨기지 않았다.

마지막으로 강 감독은 "이번 시즌은 에피소드마다 상징적인 '키 컬러'를 정해 각 장면이 특정 색으로 기억될 수 있도록 연출했다. 또 사건별로 장르적 변주를 시도해 다양한 재미를 느낄 수 있을 것"이라며 "더욱 강력해진 복수와 진짜 쾌감, 그리고 색다른 미장센을 기대해 달라"고 전했다.

대한민국을 사로잡은 '모범택시'의 역대급 귀환과 복수 행진은 오는 21일 오후 9시 50분 첫 방송에서 베일을 벗는다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

2.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

3.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

4.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

5.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

연예 많이본뉴스
1.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

2.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

3.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

4.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

5.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

오타니, 이제 '약물' 본즈급이다 → 4회 MVP가 된다면 작성되는 진기록 5가지

4.

자신을 살려준 애틀랜타와 의리는 지키지 못했지만...FA는 김하성의 권리, 대박길 열릴까

5.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.