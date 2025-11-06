‘모범택시3’ 강보승 감독 “더 독해진 빌런·컬러풀한 복수, 쾌감 극대화…

|
[스포츠조선 조민정 기자] SBS 금토드라마 '모범택시3'가 돌아온다. 시즌마다 통쾌한 사적 복수극으로 사랑받아온 '모범택시'의 세 번째 시리즈가 오는 21일 첫 방송을 앞두고, 연출을 맡은 강보승 감독이 직접 시즌3의 관전포인트를 전했다.
강보승 감독은 "'모범택시'라는 세계관의 출발을 함께한 사람으로서 이번 시즌을 맡게 돼 의미가 남다르다"며 "시즌3는 처음 그렸던 소박한 목표와 진정성을 잊지 않고 만들었다"고 소회를 밝혔다. 시즌1에서 조연출로 참여해 작품의 뼈대를 함께 세운 그는, "오상호 작가와 대본 한 줄 한 줄을 만들어가는 작업부터 다양한 에피소드, 새로운 장르의 시도까지 직접 논의하며 더 치밀한 시즌을 완성했다"고 덧붙였다.
'모범택시' 시리즈는 매 시즌 현실 사회의 뜨거운 이슈와 피해자, 생존자들의 이야기를 소재로 삼아왔다. 강 감독은 "히어로의 동기는 감정에서 온다. 형사가 아닌 택시회사 직원들이 악인을 쫓는 당위성, 즉 정의감이 생생하게 드러나야 한다. 그래서 이번엔 피해자 대신 '생존자'라는 표현을 쓰고 그들의 감정선을 깊이 있게 연출하려 노력했다. 이 감정들이 쌓일수록 복수 대행의 쾌감이 더 커질 것"이라고 강조했다.
무지개 5인방의 팀워크도 한층 견고해졌다. 강 감독은 "이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람 모두 워낙 손발이 잘 맞아 촬영 현장이 빠르게 돌아간다. 이 팀워크야말로 '모범택시' 시리즈의 힘"이라며 멤버들에 대한 애정도 숨기지 않았다.
마지막으로 강 감독은 "이번 시즌은 에피소드마다 상징적인 '키 컬러'를 정해 각 장면이 특정 색으로 기억될 수 있도록 연출했다. 또 사건별로 장르적 변주를 시도해 다양한 재미를 느낄 수 있을 것"이라며 "더욱 강력해진 복수와 진짜 쾌감, 그리고 색다른 미장센을 기대해 달라"고 전했다.
대한민국을 사로잡은 '모범택시'의 역대급 귀환과 복수 행진은 오는 21일 오후 9시 50분 첫 방송에서 베일을 벗는다.
