日1000만 돌파 '국보' 이상일 감독, 봉준호 감독과 8년 만에 재회 …

[스포츠조선 조지영 기자] 일본에서 1000만 관객을 동원하며 메가 히트한 영화 '국보'의 이상일 감독이 봉준호 감독과 오는 14일 오전에 만난다.
'국보'를 연출한 재일 한국인 이상일 감독이 내한 기간 중인 14일 오전, 봉준호 감독과 만나 '국보'에 대한 이야기와 서로의 영화 인생관에 대해 솔직하고 흥미진진한 이야기를 나눌 예정이다.
이상일 감독과 봉준호 감독은 한국과 일본 영화의 교류 및 한-일 감독 간의 네트워크의 관점으로도 흥미로운 만남이다. 더불어 1000만 관객 돌파라는 기념비적인 관객을 모아본 이상일 감독과 봉준호 감독의 만남으로도 벌써부터 기대감을 모은다. 한편 이상일 감독은 인터뷰를 통해 봉준호 감독에 대해 "영화에 대해서 많은 자극과 영감을 주는 감독"이라고 전한 바 있다.
이상일 감독과 봉준호 감독의 대담은 영상으로 기록될 예정이며 미디어캐슬 및 배급사 NEW 공식 유튜브와 SNS를 통해 11월 말경 공개될 예정이다.
한편 일본에서 25년 만에 일본 실사 영화 최고 흥행작 탄생을 알린 '국보'는 한국인 이상일 감독의 작품으로, 일본 개봉 102일 만에 누적 관객 수 1000만명을 돌파하며 흥행 수익 164억엔(약 1544억원)을 기록했다. '국보'는 일본 실사 영화 역사상 두 번째 1000만 영화이자, 올해 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'에 이어 최고 흥행이라는 전대미문의 신기록을 세웠다.
소설가 요시다 슈이치의 동명 소설을 영화로 만든 '국보'는 가부키 배우가 재능을 꽃피워 인간 국보로 선정될 때까지의 반생을 그린 작품이다. 요시자와 료, 요코하마 류세이, 타카하타 미츠키, 테라지마 시노부, 모리 나나, 쿠로카와 소야, 와타나베 켄 등이 출연했고 '훌라 걸스' '악인' '용서받지 못한 자'의 이상일 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 6월 6일 일본에서 개봉한 '국보'는 오는 19일 국내 개봉한다.
