日1000만 돌파 '국보' 이상일 감독, 봉준호 감독과 8년 만에 재회 "자극과 영감 주는 감독"

기사입력 2025-11-06 08:55


日1000만 돌파 '국보' 이상일 감독, 봉준호 감독과 8년 만에 재회 …

[스포츠조선 조지영 기자] 일본에서 1000만 관객을 동원하며 메가 히트한 영화 '국보'의 이상일 감독이 봉준호 감독과 오는 14일 오전에 만난다.

'국보'를 연출한 재일 한국인 이상일 감독이 내한 기간 중인 14일 오전, 봉준호 감독과 만나 '국보'에 대한 이야기와 서로의 영화 인생관에 대해 솔직하고 흥미진진한 이야기를 나눌 예정이다.

이상일 감독과 봉준호 감독은 2011년 영화 '악인'으로 처음 만났으며 2017년 3월 '분노'로 이상일 감독이 홍보 차, 내한했을 때 관객과의 만남을 통해 재회했다. 이들은 '국보'를 통해 공식적인 3번째 만남이자, 8년 만에 다시 서울에서 만나게 되었다.

이상일 감독과 봉준호 감독은 한국과 일본 영화의 교류 및 한-일 감독 간의 네트워크의 관점으로도 흥미로운 만남이다. 더불어 1000만 관객 돌파라는 기념비적인 관객을 모아본 이상일 감독과 봉준호 감독의 만남으로도 벌써부터 기대감을 모은다. 한편 이상일 감독은 인터뷰를 통해 봉준호 감독에 대해 "영화에 대해서 많은 자극과 영감을 주는 감독"이라고 전한 바 있다.

이상일 감독과 봉준호 감독의 대담은 영상으로 기록될 예정이며 미디어캐슬 및 배급사 NEW 공식 유튜브와 SNS를 통해 11월 말경 공개될 예정이다.

한편 일본에서 25년 만에 일본 실사 영화 최고 흥행작 탄생을 알린 '국보'는 한국인 이상일 감독의 작품으로, 일본 개봉 102일 만에 누적 관객 수 1000만명을 돌파하며 흥행 수익 164억엔(약 1544억원)을 기록했다. '국보'는 일본 실사 영화 역사상 두 번째 1000만 영화이자, 올해 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'에 이어 최고 흥행이라는 전대미문의 신기록을 세웠다.

소설가 요시다 슈이치의 동명 소설을 영화로 만든 '국보'는 가부키 배우가 재능을 꽃피워 인간 국보로 선정될 때까지의 반생을 그린 작품이다. 요시자와 료, 요코하마 류세이, 타카하타 미츠키, 테라지마 시노부, 모리 나나, 쿠로카와 소야, 와타나베 켄 등이 출연했고 '훌라 걸스' '악인' '용서받지 못한 자'의 이상일 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 6월 6일 일본에서 개봉한 '국보'는 오는 19일 국내 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

2.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

3.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

4.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

5.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

연예 많이본뉴스
1.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

2.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

3.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

4.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

5.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

오타니, 이제 '약물' 본즈급이다 → 4회 MVP가 된다면 작성되는 진기록 5가지

4.

자신을 살려준 애틀랜타와 의리는 지키지 못했지만...FA는 김하성의 권리, 대박길 열릴까

5.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.