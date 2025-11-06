"목소리 달라졌다"…지드래곤, 독특한 몸짓 직접 해명[SC리뷰]

기사입력 2025-11-06 09:19


"목소리 달라졌다"…지드래곤, 독특한 몸짓 직접 해명[SC리뷰]
'손석희의 질문들' 방송화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 지드래곤이 달라진 목소리를 고백했다.

지드래곤은 5일 방송된 MBC '손석희의 질문들'에 출연해 자신을 둘러싼 '평소 몸을 흔들며 말한다'는 인상에 대해 설명하고, 군 복무 이후 달라진 목소리 변화도 언급했다.

이날 손석희는 지드래곤의 말투와 몸짓에 대해 "말하는 방식 자체가 종합예술처럼 보인다. 손의 제스처나 표정 하나에도 본인이 전하려는 생각을 담으려는 느낌이 있다"고 지드래곤을 관찰한 것을 설명했다.

그러자 지드래곤은 "나는 원래 이렇게 말한다. 가만히 정적으로 이야기하라고 하면 오히려 불편하다"고 털어놨다.

그러면서 "나는 표현할 때 몸을 같이 쓰는 편이다"는 지드래곤은 "가만히 말만 하라고 하면 오히려 불편하다"며 "입으로만 표현하기에는 부족하다고 항상 느낀다"고 말했다.


"목소리 달라졌다"…지드래곤, 독특한 몸짓 직접 해명[SC리뷰]
'손석희의 질문들' 방송화면 캡처
이어 "평소에도 손짓, 몸짓이 자연스럽게 나온다. 일부러 하는 게 아니다"라고 해명했다.

이와 관련해 손석희가 "군대에서는 그러지 못하지 않았느냐"고 묻자 지드래곤은 "맞다. 그런데 다행히 군대에서는 말을 많이 할 필요가 없더라. 또 사실 말이 많은 걸 좋아하는 편도 아니다"라고 답했다.

제대 후 달라진 목소리 음색에 대해서도 언급했다. 지드래곤은 "제대하고 나서 목소리가 많이 낮아졌다. 원래는 좀 더 미성으로 말했는데 지금은 그러려면 목을 풀어야 한다"며 "목소리 톤 자체가 자연스럽게 내려왔다"고 설명했다.


이에 손석희는 "나이 들면 그렇게 된다. 나도 젊을 때는 훨씬 높았다"며 "자연스러운 변화"라고 말해 웃음을 자아냈다.


"목소리 달라졌다"…지드래곤, 독특한 몸짓 직접 해명[SC리뷰]
'손석희의 질문들' 방송화면 캡처

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

2.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

3.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

4.

유인영 "R사 명품시계 600만원에 샀는데 지금 2400만원대"…시테크의 달인이었네(인영인영)

5.

김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...기부도 할 것"

연예 많이본뉴스
1.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

2.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

3.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

4.

유인영 "R사 명품시계 600만원에 샀는데 지금 2400만원대"…시테크의 달인이었네(인영인영)

5.

김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...기부도 할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

4.

'일본판 카스트로프' 어머니의 나라에서 뛰겠습니다! 혼혈 GK, 슈퍼세이브 맹활약…알고보니 '손흥민 후배'[U-17 월드컵]

5.

美 1티어 폭로! 손흥민, '역대 최악' 포스테코글루와 재회 불가능? LA FC 차기 감독 정했다..."가장 유력한 후보 등장"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.