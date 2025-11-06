[SC인터뷰] '퍼스트 라이드' 한선화, 강하늘 짝사랑 하더니…"난 순애…

[SC인터뷰] '퍼스트 라이드' 한선화, 강하늘 짝사랑 하더니…"난 순애보 캐릭터" (종합)

기사입력 2025-11-06 21:09


사진 제공=㈜쇼박스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한선화(35)가 영화 '퍼스트 라이드' 속 옥심처럼 평생 잊지 못할 소중한 인연들을 만났다.

지난달 29일 개봉한 '퍼스트 라이드'는 뭉치면 더 웃긴 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나며 벌어지는 코미디 영화로, '30일'의 남대중 감독이 메가폰을 잡았다.

영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면, '퍼스트 라이드'는 일본 애니메이션 '극장판 체인소 맨: 레제편'을 제치고 개봉주 박스오피스 1위에 등극했다. 영화 개봉 다음 날 스포츠조선과 만난 한선화는 "영광스러운 1위를 차지하게 되어서 감사한 마음"이라며 "관객 분들이 사랑해 주신 덕분에 더욱 열심히 홍보 활동을 하고 있다"고 기쁜 마음을 전했다.


한선화는 영화에서 태정(강하늘) 한 명만을 바라본 채 서울대를 꿈꿔온 직진의 불도저이자 '사랑스러운 놈' 옥심으로 변신했다. 그는 촬영 비하인드에 대해 "옥심이 공항에서 태정에게 고백하는 엔딩 신은 감독님이 써주신 대사도 좋은데, 제 입에 쉽게 붙을 수 있도록 수정했다. 촬영하다 보면 캐릭터의 감정선을 뚜렷하게 알게 되지 않나. 캐릭터의 감정선을 또렷이 알고 연기하지만, 촬영을 하다 보면 조금 더 (감정선이) 풍성해질 때가 있다. 그럴 때 대사를 제 입에 더 잘 붙게끔 수정한다든지 추가적으로 아이디어를 낼 때가 있다. 태정한테 고백하는 장면도 감독님한테 아이디어를 드렸을 때 '옥심이가 더 잘 알 테니까, 해보라'고 믿고 맡겨 주셨다. 그 신을 촬영하면서 하늘 선배와 현장에서 많은 이야기를 나눴다"고 말했다.

이어 태정을 향한 옥심의 마음에 대해 "짝사랑이 아니라, 그냥 희망적인 사랑이라고 밀어붙이고 있다(웃음). 짝사랑은 외롭고 되게 쓸쓸할 것 같은데, 옥심이는 씁쓸하게 돌아서는 순간도 있었지만, 그래도 뭔가 적극적이지 않았나. 사랑에 대해 진심이고 꺾이지 않는 마음을 가진 친구이기 때문에 그 모습이 굉장히 멋있어 보였다"고 전했다.

또 자신의 연애 스타일에 대해선 "저도 순애보적인 면모가 있다. 순애보는 굉장히 진심 어린 사랑 아닌가. 하나에 꽂히면 하나밖에 안 보인다. 마음이 지칠 때까지 도전해 보는 스타일이다. 첫눈에 반하는 스타일은 아니고, 점점 더 상대방을 알아가는 타입"이라고 설명했다.


영화 '퍼스트 라이드' 스틸. 사진 제공=㈜쇼박스
한선화는 앞서 열린 '퍼스트 라이드' 제작보고회 당시 강하늘을 향한 고마운 마음을 전하며 눈물을 보인 바 있다. 이에 그는 "하늘 오빠는 정말 좋은 리더였다. 영광 오빠도 역할을 잘해주셨고, 진국이었다. 영석 씨는 은우 씨가 없는 현장에서 막내로서 현장 분위기를 잘 이끌어줬다"며 "하늘 오빠는 코미디 연기를 비롯해서 대본을 분석하고 해석하는 모습이 너무 멋있더라. 저에게도 좋은 공부가 됐다. 연기적으로도 제가 질문을 많이 했는데 대답을 잘해줘서 의지를 많이 했다. 기회가 된다면, 큰 역할이 아니어도 좋으니 나중에 오빠랑 또 한 작품에서 만났으면 좋겠다고 생각했다"고 말했다.

강하늘도 한선화를 향한 극찬을 아끼지 않았다. 그는 '퍼스트 라이드' 인터뷰 당시 한선화에 대해 "배우가 아닌 가수의 길을 걷다가 오지 않았나. 그 길에 대한 자부심이나 자아가 있을 텐데도 불구하고 아무것도 없이 온전히 올인해 주는 게 멋있었다. 다른 의미로 존경스러웠다"고 전했다.


이를 들은 한선화는 "좋은 동료들 덕분에 현장에서 배운 게 많았다. 지난주에 인터뷰 기사를 읽고 '오빠가 이렇게 생각해 줬구나' 하고 뒤늦게 알았다"며 "저는 제 코가 석자다. 연기자로 전향해 주연을 하고, 좋은 작품도 많이 했지만, 연기가 어려운 건 똑같은 게 반복되지 않지 않나. 항상 다른 상황에 놓여 있기도 하고, 다른 인물을 연기하면서 표현해야 하니까, 매번 처음 하는 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.


또 한선화는 '퍼스트 라이드'를 통해 차은우와 첫 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 그는 "은우 씨와 상견례 때랑 전체 리딩 때 보고, 촬영장에 들어갔을 때 한 번 봤는데 자주 못 만나서 친해지지 못했다"며 "생각보다 되게 남자답고, 에티튜드가 의젓하더라. 함께 작품을 한 것만으로도 감사했는데, 신이 안 겹쳐서 아쉬웠다. 촬영장에서 더 많은 호흡을 맞췄다면 어땠을까 하는 생각이 들었다"고 말했다.

차은우는 올해 7월 육군 군악대로 입대해 현역 복무 중이다. 차은우가 영화 개봉 이후 배우들에게 따로 연락을 했는지 묻자, 한선화는 "영화가 개봉하고 나서 따로 은우 씨한테 연락을 받은 건 없었다. 은우 씨가 있는 단체카톡방이 부럽다"라며 너스레를 떨었다. 그러면서 "상견례 때 옥심이 헤어 콘셉트에 대해서 상의했는데, 은우 씨가 '누나 이게 더 잘 어울릴 것 같다'고 말해줘서 너무 고맙더라. 저와 감독님과 은우 씨가 모두 동의한 헤어로 결정했다. 당시 제 옆에 앉았었는데, 고기도 잘 굽고 목소리도 좋더라. 동생이지만 든든했다. 앞으로 더 자주 봤으면 좋겠다"고 전했다.

2009년 그룹 시크릿으로 데뷔한 한선화는 어느덧 연기자로 전향한 지 벌써 12년이 흘렀다. 그는 "지나온 시간은 거름이 되었고, 저를 있게 한 시간"이라며 "저는 저의 선택에 있어서 후회하는 바가 없다. 주어진 작품, 주어진 역할에 온 마음을 다해서 하다 보니 다음 작품이 주어지고 좋은 선배들, 감독님과 만나게 된 것 같다. 오늘도 내일을 위해 존재하는 시간이라고 생각한다"고 씩씩하게 말했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

