[SC현장] "머리부터 발끝까지 '꾸꾸꾸'"…'퍼펙트 글로우' 라미란→박…

[스포츠조선 조지영 기자] K-팝, K-푸드에 이어 K-뷰티의 세상이 펼쳐진다.
한국의 대미 화장품 수출액이 전통 강자 프랑스를 넘어 약 2조 5000억원을 기록했고 무엇보다 올해 한국 화장품 수출액이 처음으로 미국을 제치고 세계 2위로 올라서는 등 K-뷰티에 대한 관심이 최고조인 상황. 해외 인플루언서들 역시 '코리아 글로우 업(KOREA GLOW UP)'이라는 이름의 밈과 챌린지를 펼치면서 K-뷰티에 대한 관심이 폭발적인 가운데, '퍼펙트 글로우'가 다양한 국적의 미국 현지인들에게 K-뷰티를 알리는 뷰티 예능으로 출사표를 던졌다. 특히 라미란, 박민영, 주종혁 등 '대세' 배우들은 물론 K-뷰티를 이끌고 있는 차홍, 레오제이, 포니 등 전문가와 뷰티 크리에이터 및 인플루언서가 두 팔을 걷어 '코리아 글로우 업'의 정수를 선보일 것으로 기대를 모은다.
최근 몸무게를 13kg 감량해 화제를 모은 라미란은 "뷰티 예능을 해보니 나랑 잘 어울리는 것 같다. 앞으로 맨 얼굴로 다니는 예능 말고 이렇게 꾸민 예능을 나와야겠다"고 농을 던졌다.
그는 "만약 다른 예능이었으면 모르겠지만, 뷰티였기 때문에 참여하게 됐다. 열심히 어시스턴트를 하려고 노력했다. 그리고 손님들에게 '네 스타일을 하고 싶어'라는 이야기를 듣고 싶어 바쁜 와중에 최대한 꾸미고 현장을 갔다. 보통은 '꾸안꾸(꾸민 듯 안 꾸민 듯)' 하려고 하는데 이번에는 머리부터 발끝까지 '꾸꾸꾸(꾸미고 꾸미고 꾸민)' 하려고 했다"고 고백했다.
이에 라미란은 "사비로 부채를 사서 손님들에게 주고 우리 팀을 위해 살뜰하게 준비를 많이 해줬다. 내가 손님들에게 부채를 주면서 생색을 냈지만 박민영이 정말 준비를 많이 했다"고 칭찬을 아끼지 않았다.
그는 "첫 고객의 변신 모습을 보면서 아티스트들이 진짜 대단하다고 생각했다. 우리나라에 이런 엄청난 아티스트들이 있다는 게 정말 자랑스러웠다"고 감탄했다.
레오제이는 "팀으로 일을 해보는게 처음이다. 그래서 너무 행복했다. 예능에서는 더 날 것의 모습을 볼 수 있다"며 "요즘 뷰티는 다양한 취향과 피부타입에 따라 세분화됐다. K-뷰티는 그런 부분에서 제품이 정말 잘 나왔고 좋은 품질에 가격까지 좋다. 그래서 해외에서 인기있는 것 같다"고 자부심을 드러냈다.
포니는 "단순히 뷰티 프로일 수 있겠지만 손님이 우리의 케어를 받고 달라지면서 느껴지는 에너지를 볼 수 있을 것이다"고 자신했다.
'퍼펙트 글로우'는 라미란, 박민영, 주종혁, 차홍, 레오제이, 포니가 출연한다. 오는 8일 밤 10시 50분 첫 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com