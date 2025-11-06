‘현실 부장님’ 류승룡, ‘김 부장 이야기’서 인생 캐릭터 찍었다[SC줌…

‘현실 부장님’ 류승룡, ‘김 부장 이야기’서 인생 캐릭터 찍었다[SC줌人]

기사입력 2025-11-06 09:55


[스포츠조선 조민정 기자] 류승룡이 JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김 부장 이야기')를 통해 다시 한 번 인생 캐릭터를 완성했다. 이번 작품에서 그는 평범한 회사원의 고달픈 인생과 현실적인 감정선을 그려내며 시청자들의 깊은 공감을 이끌고 있다.

류승룡이 맡은 김낙수는 25년 차 대기업 부장. 누구보다 회사에 충실했지만, 입사 동기의 극단적 선택, IT 크리에이터의 폭로, 부진한 실적 등 악재가 쏟아지며 입지가 흔들린다. 여기에 상사 백상무(유승목)의 질타까지 더해지지만, 김낙수는 좌절 대신 직접 뛰는 부장의 본능을 발휘한다. IT 크리에이터를 찾아가 진심을 전하고 현장 영업에 나서는 모습, 그리고 고군분투 끝에 계약을 성사시키는 과정은 짠내와 동시에 응원을 부른다.

특히 백상무에게 인사 발령을 통보받는 장면에서 류승룡은 떨리는 목소리와 눈빛, 절망과 후회의 순간을 섬세하게 그려내며 안방극장에 진한 여운을 남겼다. 결국 ACT 아산공장 안전관리팀장으로 좌천된 김낙수. 그의 변화와 새로운 도전이 앞으로의 전개에 궁금증을 더한다.

류승룡은 꼰대 같으면서도 미워할 수 없는, 바로 옆에 있을 법한 '현실 부장님' 캐릭터를 유쾌한 인간미와 특유의 생활 연기로 녹여내며 극의 현실감을 배가시킨다. 회사원, 남편, 아빠의 모습을 오가며 그려낸 디테일한 감정 연기는 시청자들의 공감대를 단숨에 사로잡는다. 특히 '김 부장 이야기'가 공개 직후 넷플릭스 TOP TV쇼 1위에 오르며 화제를 모으고 있는 가운데, 류승룡의 존재감은 작품의 중심축이 되어 몰입도를 끌어올리고 있다.

한편, 류승룡이 열연하는 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'는 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 JTBC에서 방송된다.
