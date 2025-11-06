AOMG, 첫 걸크루 데뷔조 비주얼 최초 공개…스타일리시한 첫 등장

AOMG, 첫 걸크루 데뷔조 비주얼 최초 공개…스타일리시한 첫 등장
사진 제공=AOMG

[스포츠조선 정빛 기자] AOMG 최초의 걸크루가 첫 공개 콘텐츠인 캐스팅 필름 속 독보적인 비주얼과 스타일을 선보였다.

글로벌 힙합 레이블 AOMG는 지난 5일 오후 공식 유튜브 채널에 'MESSY GIRLS'라는 신규 재생목록을 개설하고, 걸크루 캐스팅 필름을 게재했다. 이번 영상을 통해 AOMG 첫 걸크루의 데뷔조 멤버들이 최초로 공개됐다.

흑백으로 시작되는 캐스팅 필름에는 AOMG가 자신 있게 선보이는 글로벌 걸크루의 매력적인 비주얼과 자유로운 바이브가 담겨 있다. 멤버들은 다양한 표정으로 각자 개성을 발휘하며 유니크한 분위기를 자아낸다. 움직임만으로 힙한 멤버들의 단체 조합과 퍼포먼스도 시선을 사로잡는다.

특히 배경 음악의 감각적인 사운드 디자인은 AOMG 차기 주자의 트렌디한 음악 방향성을 보여주고 있다. 해당 곡은 아이돌 가수 출신인 toni rei(남도현)가 뮤직 프로듀서로 참여했으며, 향후 걸크루의 새 앨범에 실릴 예정이라 정식 데뷔에 대한 기대감을 높인다.


영상 말미에는 잠깐 컬러로 전환되는 화면에 이어 'WE ARE CREW'라는 글씨와 AOMG의 앞글자를 딴 메인 슬로건 '[Invitation] To. All Our Messy Girls([인비테이션] 투. 올 아워 메시 걸즈)'라는 메인 슬로건이 등장, 데뷔조 멤버들이 직접 뉴페이스를 초대하는 연출이 눈길을 끈다.

AOMG는 지난 3일

'2025 AOMG 글로벌 크루 오디션'을 공지하며 창사 이래 최초의 걸크루 제작 소식을 구체화했다. 2005~2010년에 출생한 여성을 대상으로 하며, 이번 오디션을 통해 보컬, 랩, 댄스뿐만 아니라 미술, 비디오 아트, 패션, 프로듀싱 등 다양한 예술 영역에서 다재다능한 Artistry(아티스트리) 인재를 찾고 있다.

올해 2.0 리브랜딩을 선언한 AOMG는 'make it new(메이크 잇 뉴)'라는 캐치프레이즈 아래 탄탄한 기반을 다지고 있다. 지난 상반기 혼성 힙합 그룹 식구(SIKKOO)를 영입해 첫 앨범을 성공적으로 발매했으며, 하반기에는 걸크루 준비에 박차를 가하고 있다.

AOMG는 'MESSY GIRLS' 재생목록을 통해 글로벌 걸크루의 뚜렷한 정체성과 스타일을 담은 다양한 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.


'2025 AOMG 글로벌 크루 오디션'은 오는 12월 2일까지 신청 폼을 통해 지원할 수 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

