[공식]쇼헤이, SM루키즈서 트로트 가수 되더니…강호동·전현무 한솥밥

기사입력 2025-11-06 10:06


[스포츠조선 정빛 기자] 가수 쇼헤이가 SM C&C와 전속계약을 체결했다.

SM C&C는 "최근 쇼헤이와 전속계약을 체결하게 되었다. 무궁무진한 잠재력을 가진 아티스트이기에 SM C&C와 함께 만들어 갈 시너지에 기대가 크다. 앞으로 다양한 분야에서 활약할 수 있도록 전폭적인 지원을 할 예정이다."라고 밝혔다.

쇼헤이는 SM루키즈 출신의 일본인으로, 지난 2024년 방영된 TV조선 '트롯돌 입덕기:진심누나'에 출연해 트로트 아이돌 그룹 'MYTRO(마이트로)'의 멤버로서 연습 과정부터 무대에 오르기까지 전 과정을 보여주었다.

수려한 외모와 탁월한 보컬, 랩, 춤 실력까지 겸비한 다재다능한 모습으로 많은 사랑을 받았으며, 특히, 완벽한 무대를 선보이기 위해 어려운 한국어 발음을 부단히 노력하고, 끊임없이 연습을 이어가는 열정 넘치는 모습으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

가수로서의 활약에 더해 쇼헤이는 다방면에 아티스트의 면모를 보여주고 있기도 하다. 현재 'SOZO'라는 이름으로 개인 미술 작품 활동을 이어가고 있으며, SNS를 통해 다양한 작품을 공개하기도 했다.

이에 쇼헤이가 MC, 배우, 가수 등 다채로운 부문을 영위하고 있는 매니지먼트 명가 SM C&C에 새로운 아티스트로 합류, 방송과 작품 활동을 병행하며 '멀티테이너'로서 보여주게 될 무한한 시너지에 기대와 관심이 모아지고 있다.

SM C&C에는 예능인 강호동, 전현무, 서장훈, 장영란, 황제성, 장도연, 배성재, 곽튜브, 장성규, 배우 김수로, 이학주, 방민아 등이 소속돼 있다.


정빛 기자

