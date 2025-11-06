김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스" ('편스토랑')

최종수정 2025-11-06 10:17

김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스"…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '신상출시 편스토랑' 매니지먼트 CSO 김재중이 소속 배우들을 위해 최고급 한우부터 장어까지 풀코스 요리를 선보인다.

7일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 가수, 배우에 이어 매니지먼트 대표(CSO 최고전략책임자)까지 무려 3중 생활 중인 김재중의 특별한 하루가 공개된다. 김재중이 소속 배우들을 위해 직접 요리에 나서며 최고급 한우 채끝, 민물장어까지 플렉스 한 것. 과연 소속 배우들이 생각하는 대표 김재중은 어떤 사람인지 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 김재중은 본가의 정원에서 직접 현수막을 설치하며 분주하게 움직인다. 대가족의 행사라도 있는 것인지 궁금증이 쏠린 가운데 김재중은 "1년에 한 번씩 하는 저희 회사의 워크숍이 있다. 오늘은 소속 배우들이 함께 모이기로 했다"라고 밝힌다.

김재중은 "회사 소속 배우분들과 하는 워크숍은 처음이다. 배우들끼리도 다 같이 모이는 첫 상견례다. 그래서 힘을 많이 줬다"라고 말해 궁금증을 자아낸다. 잠시 후 그 궁금증은 놀라움으로 변했다. 그야말로 어마어마한 플렉스를 한 것이다. 정원에 가마솥 뚜껑 불판을 세팅한 것은 물론 무려 66인분이 달하는 최고급 한우 채끝살 10kg, 민물장어 8kg 등을 준비한 것. 줄줄이 들어오는 식재료만으로도 입이 떡 벌어질 정도였다고.

잠시 후 초인종이 울리고 김재중 회사의 소속 배우 8명이 우르르 들어선다. '국제시장', '베테랑', '범죄도시 3·4' 등 누적 관객 수 4천만 배우 김민재, 김민재의 아내이자 18년 차 베테랑 배우 최유라를 시작으로 서은우, 신수항, 송우주, 정시현, 신인배우 이수인과 박연준까지. 김민재를 비롯한 소속 배우들은 마당에 들어서자마자 설치된 거대 솥뚜껑에 놀라움을 감추지 못했다는 전언이다.

이날 김재중은 소속 배우들을 위해 한우 채끝살 스테이크, 민물장어구이와 비장의 메뉴를 풀코스로 선보인다. 이정현은 "영화가 천만 대박 나면 한우 회식을 하는데, 채끝은 본 적이 없다", 고우림은 "이 회사 대박인데요?"라며 감탄한다. 심지어 장작불 앞에서 땀 흘리며 직접 요리하는 김재중을 보며 소속 배우들은 그야말로 진공청소기 뺨치는 폭풍 먹방으로 화답했다고. 이외에도 대표 김재중과 소속 배우들의 허심탄회한 대화 등도 공개되며 예상 밖 웃음이 빵빵 터졌다는 후문이다. 한 명, 한 명 범상치 않은 인연으로 모이게 됐다는 것.

소속 배우들을 위해 워크숍에서 직접 요리하고 한우에 장어까지 풀코스로 대접한 대표 김재중, 김재중과 우연한 기회에 인연을 맺은 소속 배우들의 이야기는 본방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 7일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

2.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

3.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

4.

유인영 "R사 명품시계 600만원에 샀는데 지금 2400만원대"…시테크의 달인이었네(인영인영)

5.

김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...기부도 할 것"

연예 많이본뉴스
1.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

2.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

3.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

4.

유인영 "R사 명품시계 600만원에 샀는데 지금 2400만원대"…시테크의 달인이었네(인영인영)

5.

김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...기부도 할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

4.

'일본판 카스트로프' 어머니의 나라에서 뛰겠습니다! 혼혈 GK, 슈퍼세이브 맹활약…알고보니 '손흥민 후배'[U-17 월드컵]

5.

美 1티어 폭로! 손흥민, '역대 최악' 포스테코글루와 재회 불가능? LA FC 차기 감독 정했다..."가장 유력한 후보 등장"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.