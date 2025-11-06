빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

기사입력 2025-11-06 13:09


빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

[스포츠조선 김준석 기자] 코요태 빽가가 최근 해외 출국 준비 중 사기 피해를 당했다고 털어놨다.

빽가는 6일 방송된 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'의 '소신발언' 코너에 출연해 청취자의 걱정 메시지에 답하며 자신의 최근 경험담을 공개했다.

한 청취자는 "전에 TV에서 빽가 님이 보이스피싱에 속는 걸 보고 너무 순진해 걱정됐다. 아무 전화나 받고 돈 빌려주지 말라"고 조언했다.

이에 빽가는 "사실 이런 일이 또 있었다"며 말문을 열었다.

빽가는 "촬영 때문에 곧 해외를 나간다. 요즘은 입국신고서를 온라인으로 작성하는데 작성 중 갑자기 카드 번호를 입력하라고 하더라. 저는 제 신용카드를 쓰는 줄 알고 아무 의심 없이 입력했다"고 말했다.

이어 "그런데 바로 10만 원, 60달러가 빠져나갔다. 아침부터 60달러 날리고 왔다"고 허탈해했다.

은행에서는 "해당 카드는 영원히 안 쓸 생각으로 신고하셔야 한다"고 안내했다며 사기 피해가 꽤 심각했음을 전했다.

박명수는 "요즘은 뭐든 의심해야 한다. 카드번호 입력은 함부로 하지 않는 게 좋다"고 조언했다.


앞서 빽가는 채널A '탐정들의 영업비밀'에 출연해 "손해, 사기를 너무 많이 당해서 지인들에게 '손해사정사'란 별명을 얻었다. 기억나는 것만 6~7개다"라고 고백했다.

이어 "사기꾼들이 처음엔 달콤한 사탕처럼 다가왔다가, 그냥 뱉어버리더라"라며 씁쓸한 경험담을 밝힌 바 있다.

당시 빽가는 뼈아픈 사기 역사를 고백하며 그룹 코요태를 향한 오랜 신뢰를 드러내며 "제가 느낀 게 있다. 코요태만 배신을 안 한다"라며 코요태에 대한 오랜 신뢰와 믿음을 드러냈다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

블랙핑크 리사, 진짜 '디즈니 공주' 된다…'라푼젤' 유력 후보[SC이슈]

2.

니쥬 니나, 9세 연상 기타리스트와 '자택 심야 데이트' 사진 유출…JYP "열애 사실무근"[SC이슈]

3.

지드래곤, '버닝썬 승리-대마초 탑' 입 열었다…"팀 전체 영향"[SC리뷰]

4.

김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스" ('편스토랑')

5.

[SC리뷰] 한혜진 "♥8살 연하 기성용, 잘 생겨서 싸울 때 화가 덜 나더라" 솔직('나래식')

연예 많이본뉴스
1.

블랙핑크 리사, 진짜 '디즈니 공주' 된다…'라푼젤' 유력 후보[SC이슈]

2.

니쥬 니나, 9세 연상 기타리스트와 '자택 심야 데이트' 사진 유출…JYP "열애 사실무근"[SC이슈]

3.

지드래곤, '버닝썬 승리-대마초 탑' 입 열었다…"팀 전체 영향"[SC리뷰]

4.

김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스" ('편스토랑')

5.

[SC리뷰] 한혜진 "♥8살 연하 기성용, 잘 생겨서 싸울 때 화가 덜 나더라" 솔직('나래식')

스포츠 많이본뉴스
1.

"북한 축구, 우승한다" 청대 깡패 北, 브라질 꺾고 2년 연속 결승 진출…'기쁨의 포효→강강술래 세리머니'[U-17 W월드컵]

2.

‘韓 축구 슬픈 공식발표’ 손흥민 또또또 탈락이라니...MLS 베스트 일레븐마저 전격 제외, 개인 수상 올해의 골로 마무리

3.

노시환이 원투펀치에 한 인사의 온도차. 폰세엔 "고생했다." 와이스엔 "내년에 보자"[고척 코멘트]

4.

[오피셜]"손흥민 미안합니다" 부앙가와 메시는 있고, SONNY는 없다…MLS, 2025시즌 베스트 11 전격 공개

5.

혹시 내년에도 한화? 폰세, 美 냉혹한 평가 "KBO에서 에이스 대우 받는게…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.