빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

|
[스포츠조선 김준석 기자] 코요태 빽가가 최근 해외 출국 준비 중 사기 피해를 당했다고 털어놨다.
이에 빽가는 "사실 이런 일이 또 있었다"며 말문을 열었다.
빽가는 "촬영 때문에 곧 해외를 나간다. 요즘은 입국신고서를 온라인으로 작성하는데 작성 중 갑자기 카드 번호를 입력하라고 하더라. 저는 제 신용카드를 쓰는 줄 알고 아무 의심 없이 입력했다"고 말했다.
은행에서는 "해당 카드는 영원히 안 쓸 생각으로 신고하셔야 한다"고 안내했다며 사기 피해가 꽤 심각했음을 전했다.
박명수는 "요즘은 뭐든 의심해야 한다. 카드번호 입력은 함부로 하지 않는 게 좋다"고 조언했다.
앞서 빽가는 채널A '탐정들의 영업비밀'에 출연해 "손해, 사기를 너무 많이 당해서 지인들에게 '손해사정사'란 별명을 얻었다. 기억나는 것만 6~7개다"라고 고백했다.
이어 "사기꾼들이 처음엔 달콤한 사탕처럼 다가왔다가, 그냥 뱉어버리더라"라며 씁쓸한 경험담을 밝힌 바 있다.
당시 빽가는 뼈아픈 사기 역사를 고백하며 그룹 코요태를 향한 오랜 신뢰를 드러내며 "제가 느낀 게 있다. 코요태만 배신을 안 한다"라며 코요태에 대한 오랜 신뢰와 믿음을 드러냈다.
narusi@sportschosun.com