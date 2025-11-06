'나혼산' 옥자연, 대중교통 타고 '뚜벅이 백패킹'.."이게 인생의 짐이구나"

기사입력 2025-11-06 13:29


'나혼산' 옥자연, 대중교통 타고 '뚜벅이 백패킹'.."이게 인생의 짐이…

[스포츠조선 김소희 기자]MBC '나 혼자 산다'에서 배우 옥자연이 대중교통을 타고 '뚜벅이 백패킹'을 떠난다. 설렘 가득한 미소를 지으며 몸집만 한 배낭을 메고 나선 그의 모습과 급경사의 고행길 앞에서 힘들어하는 모습이 동시에 포착돼 무슨 일이 벌어진 것인지 궁금증을 끌어올린다.

오는 7일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 가을을 맞이해 '뚜벅이 백패킹'을 떠난 옥자연의 모습이 공개된다.

공개된 사진 속에는 옥자연이 거대한 배낭을 멘 모습이 담겨 눈길을 모은다. 혼자서는 두 번째로 떠나는 백패킹이기에 철저하게 짐을 챙긴 옥자연은 맑은 가을 날씨에 더욱 기대감에 부푼다.

옥자연은 일부러 자차를 이용하지 않고 지하철, 버스 등 대중교통을 이용하는 '뚜벅이 백패킹'을 선택했다고 밝힌다. 그는 차 시간을 맞추기 위해 무거운 배낭을 진 채 걷고 뛰며 '제1회 순진무구 가을 운동회'에서 보여준 무한 체력을 자랑한다.

자연을 즐기고 새를 벗 삼아 목적지를 향해 걷던 옥자연은 예상치 못한 고난에 부딪힌다. 끝이 보이지 않는 600m의 급경사 오르막길과 마주한 것. 거친 숨을 내쉬며 뚜벅뚜벅 오르던 옥자연은 계속되는 고행길과 마주한 것. 그는 고행길을 오르며 "이게 인생의 짐이구나."라며 당시의 심정을 전한다고 해 웃음을 자아낸다.

그런가 하면 옥자연이 아름다운 가을 풍경이 펼쳐진 명당에 자리를 잡고 캠핑 장비를 세팅하는 모습도 공개된다. 한 치의 고민도 없이 텐트를 치고, 캠핑 용품을 세팅하는 그의 똑 부러지는 실력이 모두의 감탄을 자아낸다.

설렘과 고행을 오가는 옥자연의 '뚜벅이 백패킹' 현장은 오는 7일 밤 11시 10분, '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

한편, '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

블랙핑크 리사, 진짜 '디즈니 공주' 된다…'라푼젤' 유력 후보[SC이슈]

2.

니쥬 니나, 9세 연상 기타리스트와 '자택 심야 데이트' 사진 유출…JYP "열애 사실무근"[SC이슈]

3.

지드래곤, '버닝썬 승리-대마초 탑' 입 열었다…"팀 전체 영향"[SC리뷰]

4.

김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스" ('편스토랑')

5.

[SC리뷰] 한혜진 "♥8살 연하 기성용, 잘 생겨서 싸울 때 화가 덜 나더라" 솔직('나래식')

연예 많이본뉴스
1.

블랙핑크 리사, 진짜 '디즈니 공주' 된다…'라푼젤' 유력 후보[SC이슈]

2.

니쥬 니나, 9세 연상 기타리스트와 '자택 심야 데이트' 사진 유출…JYP "열애 사실무근"[SC이슈]

3.

지드래곤, '버닝썬 승리-대마초 탑' 입 열었다…"팀 전체 영향"[SC리뷰]

4.

김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스" ('편스토랑')

5.

[SC리뷰] 한혜진 "♥8살 연하 기성용, 잘 생겨서 싸울 때 화가 덜 나더라" 솔직('나래식')

스포츠 많이본뉴스
1.

"북한 축구, 우승한다" 청대 깡패 北, 브라질 꺾고 2년 연속 결승 진출…'기쁨의 포효→강강술래 세리머니'[U-17 W월드컵]

2.

‘韓 축구 슬픈 공식발표’ 손흥민 또또또 탈락이라니...MLS 베스트 일레븐마저 전격 제외, 개인 수상 올해의 골로 마무리

3.

노시환이 원투펀치에 한 인사의 온도차. 폰세엔 "고생했다." 와이스엔 "내년에 보자"[고척 코멘트]

4.

[오피셜]"손흥민 미안합니다" 부앙가와 메시는 있고, SONNY는 없다…MLS, 2025시즌 베스트 11 전격 공개

5.

혹시 내년에도 한화? 폰세, 美 냉혹한 평가 "KBO에서 에이스 대우 받는게…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.